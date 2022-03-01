الثلاثاء 01 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

نهلة الصعيدى: إفريقيا فى قلب مصر وعقل الأزهر الشريف

د. نهلة الصعيدي
د. نهلة الصعيدي

خاض مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف دروبًا دبلوماسية وإدارية وتعليمية وتطويرية تنفيذًا لمشروعات الخطة الاستراتيجية لمنظومة تعليم الوافدين ٢٠٣٠ بالموافقة المبدئية للأزهر الشريف بالإشراف على "مركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها" بجمهورية غامبيا، سعيًا لتحقيق الدور الريادي لمصر وواجبها نحو القارة الإفريقية، واهتمام  الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعاون الثقافي بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة.

والتقت الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز  تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، اليوم الثلاثاء، الشيخ عيسى فودي دابو الأمين العام للتعليم العربي الإسلامي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي بجمهورية غامبيا لمناقشة الاستعدادات المشتركة لافتتاح مركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بغامبيا.

وأكدت الصعيدي أن إفريقيا في قلب مصر وعقل الأزهر ولن نألو جهدًا في تقديم أي  تطوير بغامبيا بشتى الطرق مبعوثين ومناهج ورعاية للطلاب.

وأثنت الصعيدي على الجهود الدبلوماسية المصرية والغامبية لإنشاء مركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بغامبيا.

كما أشاد عيسى بدعم الدولة المصرية ومجهودات الأزهر الشريف ومبعوثيه نحو القارة الإفريقية بوجه عام ونحو غامبيا بوجه خاص بدءًا من تعليم الطلاب الغامبيين بمصر وانتهاء بدعم تطوير التعليم بدولة غامبيا نفسها.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين الأزهر الشريف مركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها الدكتورة نهلة الصعيدي

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