لعدم تجهيزها العشاء.. جنايات الدقهلية تؤجل محاكمة قاتل زوجته في بلقاس

أصدرت محكمة جنايات الدقهلية، اليوم الثلاثاء، قرارا بتأجيل محاكمة المتهمة بقتل زوجها خلال مشاجرة بينهما بسبب عدم تجهيزها العشاء، لجلسة 14 مارس الجاري.

وقامت هيئة المحكمة خلال الجلسة بالاستماع لمرافعة محامي المجني عليه، وتم سؤال ضابط المباحث المسؤول عن التحقيقات، وتقرر التأجيل لسماع مرافعة دفاع المتهمة.

كان قد تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلقاس المركزي، بوصول "ع.ه" 25 سنة، مقيم بقرية المنيل دائرة مركز الستاموني، مصابًا بطعنة نافذة بالصدر، وتوفى فور وصوله.

وانتقل ضباط مباحث مركز الستاموني إلى مكان الواقعة، وبسؤال أسرته اتهموا زوجته فاطمة ا 17 سنة، بقتله خلال مشاجرة بينهما بسبب عدم تحضرها العشاء.

وكشفت التحقيقات، أن المجني عليه تزوج في 24 يونيو الماضي، وكانا يتشاجران كثيرًا بسبب خلافات مستمرة على المصروفات، وتم ضبط الزوجة أثناء اختبائها بمنزل والدها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.

وأكدت والدة المجني عليه أنها سمعت أصوات شجار في شقة ابنها عقب عودته من العمل، وصعدت لتهدئة الأمر، وفوجئت بابنها وهو ينزف، قائلًا: البت ضربتني بالسكينة.

وأضافت أنها فوجئت بزوجته تقف في طرقة الشقة حاملة سكينًا، وتهجمت عليها محاولة الاعتداء عليها هي الأخرى، مؤكدة أنها سبق لها ضربه بمقص في رأسه خلال الأشهر القليلة لزواجهما.