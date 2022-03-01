الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لعدم تجهيزها العشاء.. جنايات الدقهلية تؤجل محاكمة قاتل زوجته في بلقاس

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات الدقهلية، اليوم الثلاثاء، قرارا بتأجيل محاكمة المتهمة بقتل زوجها خلال مشاجرة بينهما بسبب عدم تجهيزها العشاء، لجلسة 14 مارس الجاري.

وقامت هيئة المحكمة خلال الجلسة بالاستماع لمرافعة محامي المجني عليه، وتم سؤال ضابط المباحث المسؤول عن التحقيقات، وتقرر التأجيل لسماع مرافعة دفاع المتهمة.

كان قد تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلقاس المركزي، بوصول "ع.ه" 25 سنة، مقيم بقرية المنيل دائرة مركز الستاموني، مصابًا بطعنة نافذة بالصدر، وتوفى فور وصوله.

وانتقل ضباط مباحث مركز الستاموني إلى مكان الواقعة، وبسؤال أسرته اتهموا زوجته فاطمة ا 17 سنة، بقتله خلال مشاجرة بينهما بسبب عدم تحضرها العشاء.

وكشفت التحقيقات، أن المجني عليه تزوج في 24 يونيو الماضي، وكانا يتشاجران كثيرًا بسبب خلافات مستمرة على المصروفات، وتم ضبط الزوجة أثناء اختبائها بمنزل والدها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.

وأكدت والدة المجني عليه أنها سمعت أصوات شجار في شقة ابنها عقب عودته من العمل، وصعدت لتهدئة الأمر، وفوجئت بابنها وهو ينزف، قائلًا: البت ضربتني بالسكينة.

وأضافت أنها فوجئت بزوجته تقف في طرقة الشقة حاملة سكينًا، وتهجمت عليها محاولة الاعتداء عليها هي الأخرى، مؤكدة أنها سبق لها ضربه بمقص في رأسه خلال الأشهر القليلة لزواجهما. 

متهمة بقتل زوجها الدقهلية مشاجرة المحكمة مستشفى المباحث الجنائية قاتل زوجته يوم الثلاثاء محافظة الدقهلية مدير المباحث

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

الأكثر قراءة

إقلاع رحلة الطلاب العائدين من أوكرانيا وعلى متنها 181 راكبا (صور)

الطلاب العائدون من أوكرانيا: «أخيرًا نحن فى مصر أم الدنيا»

تصل لـ40 جنيهًا.. تطبيق رسوم النظافة الجديدة رسميًا غدا

إجازات شهر رمضان 1443 والعطلات الرسمية 2022 كاملة

شاهد في «رشوة وزارة الصحة»: «ذهبت لتنفيذ قرار غلق مستشفى وفوجئت باتصال الأشهب»

بدء مؤتمر الإعلان عن الدراسات السريرية للقاح المصرى لكورونا «إيجى فاكس»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الأستاذ رشدى أبوالحسن

ماجد حبته

سلاح سويفت لم يعد نوويًا

مؤمن المحمدي

الجوت

شيماء البكش

شرعية الإنجاز.. أبي أحمد وورقة السد

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

صور

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

مناقشة وتوقيع كتاب «دعاة عصر السادات» للكاتب الصحفي وائل لطفي

مؤتمر وزير التعليم العالي للإعلان عن اللقاح المصرى لكورونا

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

«العليا الإسرائيلية» تقرّر عدم جواز إخلاء الفلسطينيين من منازلهم فى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتدى على الحراس