الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الغرفة التجارية بالجيزة تستعد لإقامة معرض «أهلا رمضان»

هشام الدجوي
هشام الدجوي

أكد هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، أن هناك استعدادات كبيرة من قبل الغرفة التجارية  لإقامة معرض "أهلًا رمضان" بالمحافظات وذلك عن طريق توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين من "الزيت والسكر والياميش والزبيب والمكسرات والفول والعدس والصلصة" وغيرها من السلع الغذائية المتنوعة بالمعرض.

وأوضح أنه يوجد منتجات غذائية تكفي من 4 إلى 6 أشهر من االمنتجات الغذائية  المختلفة وأن السلع في السوق المحلي لم تتأثر  بالحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بسبب المخزون الاستراتيجي الكبير الموجود من السلع بالسوق المحلي.

 وأضاف أن عدد منافذ  السلع التموينية بمحافظة الجيزة التي تقوم بصرف المقررات التموينية للمواطنين  حوالي 2300 منفذ منقسمة إلى 1800 بقال تمويني و500 منفذ جمعيتي يستفيد منها ما يقارب 5 ملايين مواطن بالمحافظة.

وأوضح انه يوجد منتجات غذائية تكفي من أربعة  إلى 6 أشهر من االمنتجات الغذائية  المختلفة وان السلع في السوق المحلي لم تتأثر  بالحرب الروسية الأوكرانيه وذلك بسبب المخزون الاستراتيجي الكبير الموجود من السلع بالسوق المحلي.

محافظة الجيزة السلع التموينية الغرفة التجارية السلع الغذائية محافظات استعدادات شعبة المواد الغذائية مقررات التموين مواطنين توفير السلع الغذائية المواد الغذائية توفير السلع المخزون الاستراتيجي بالمحافظات أسعار مخفضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

الأكثر قراءة

«متنخدعوش فى الطقس».. الأرصاد تحذر المواطنين من اضطرابات الحرارة

الأهلى ينتزع صدارة الدورى من بيراميدز بالفوز على فاركو

«الشرقية للدخان» تكشف سبب رفع أسعار السجائر

تصل لـ40 جنيهًا.. تطبيق رسوم النظافة الجديدة رسميًا غدا

إقلاع رحلة الطلاب العائدين من أوكرانيا وعلى متنها 181 راكبا (صور)

محمد الباز يكشف حقيقة انتقاد الرئيس السيسي لفيلم الإرهاب والكباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الأستاذ رشدى أبوالحسن

ماجد حبته

سلاح سويفت لم يعد نوويًا

مؤمن المحمدي

الجوت

شيماء البكش

شرعية الإنجاز.. أبي أحمد وورقة السد

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

صور

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

مناقشة وتوقيع كتاب «دعاة عصر السادات» للكاتب الصحفي وائل لطفي

مؤتمر وزير التعليم العالي للإعلان عن اللقاح المصرى لكورونا

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

«العليا الإسرائيلية» تقرّر عدم جواز إخلاء الفلسطينيين من منازلهم فى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتدى على الحراس