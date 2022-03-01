الغرفة التجارية بالجيزة تستعد لإقامة معرض «أهلا رمضان»

أكد هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، أن هناك استعدادات كبيرة من قبل الغرفة التجارية لإقامة معرض "أهلًا رمضان" بالمحافظات وذلك عن طريق توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين من "الزيت والسكر والياميش والزبيب والمكسرات والفول والعدس والصلصة" وغيرها من السلع الغذائية المتنوعة بالمعرض.

وأوضح أنه يوجد منتجات غذائية تكفي من 4 إلى 6 أشهر من االمنتجات الغذائية المختلفة وأن السلع في السوق المحلي لم تتأثر بالحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بسبب المخزون الاستراتيجي الكبير الموجود من السلع بالسوق المحلي.

وأضاف أن عدد منافذ السلع التموينية بمحافظة الجيزة التي تقوم بصرف المقررات التموينية للمواطنين حوالي 2300 منفذ منقسمة إلى 1800 بقال تمويني و500 منفذ جمعيتي يستفيد منها ما يقارب 5 ملايين مواطن بالمحافظة.

وأوضح انه يوجد منتجات غذائية تكفي من أربعة إلى 6 أشهر من االمنتجات الغذائية المختلفة وان السلع في السوق المحلي لم تتأثر بالحرب الروسية الأوكرانيه وذلك بسبب المخزون الاستراتيجي الكبير الموجود من السلع بالسوق المحلي.