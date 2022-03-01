إخلاء سبيل سائق دهس طفلا في حلوان

أصدرت النيابة العامة بحلوان، اليوم الثلاثاء، قرارا بإخلاء سبيل سائق متهم بدهس طفل بضمان محل إقامته، واستعلمت عن الحالة الصحية للطفل المصاب.

كانت مباحث جنوب القاهرة برئاسة اللواء محمد عاكف، مدير القطاع، قد رصدت فيديو متداول على صفحات التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله سيارة غير معلومة الأرقام تصطدم بطفل وفرت هاربة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، والرائد محمود عاطف، معاون المباحث، وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة تبين أن الحادث وقع بتاريخ 12 يناير الماضي، وأمكن تحديد السيارة مرتكبة الواقعة تحمل لوحات رقم "س.ف.ق/397" وضبط قائدها المدعو "عبدالرحمن محمد ص."، 26 سنة مهندس معمارى ومقيم شارع رايل - حلوان.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.