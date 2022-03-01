الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الدواء»: تصدير تكنولوجيا التصنيع للعالم وليس لقاح فيروس كورونا فقط.. قريبًا

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

قال الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، إنه من المهم أن تكون مصر من الدول الرائدة فى تصنيع لقاحات فيروس كورونا.

وأكد «عصام»: قريبا سنصدر تكنولوجيا التصنيع للعالم وليس لقاح فيروس كورونا فقط، لافتاً إلى أن «مصر لا تدخر أى جهود لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وهدفنا إنتاج لقاح محلى فيروس كورونا»، موضحًا أن مصر لديها القدرة الكاملة لإنتاج وتصنيع لقاحات فيروس كورونا، بالتعاون مع كافة الجهات والوزارات المعنية، وهناك شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال المؤتمر  الصحفى للإعلان عن الدراسات السريرية للقاح المصري لكورونا «إيجي فاكس»، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور حسام عبدالغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وكانت قد كشفت وزارة الصحة والسكان عن آخر مستجدات تصنيع لقاح جديد محلي الصنع باسم "إيجي فاكس"، مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية حسام عبدالغفار، إن هناك "فريقين بحثيين يعملان على إنتاج اللقاح المصري، وقد انتهى كلاهما من الأبحاث الإكلينكية على الحيوانات بنجاح".

وأضاف: "بدأ الفريق الأول بالفعل التجارب على الإنسان بعد الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية، فيما ينتظر الفريق الثاني الموافقة على بدء التجارب".

وحسب إرشادات منظمة الصحة العالمية، فإن إنتاج اللقاحات يمر بعدة مراحل، منها الدراسات النظرية واختبارات الثبات، ثم تجارب "ما قبل السريرية" على حيوانات، ثم تجارب سريرية على مرحلتين، الأولى تتضمن عددا محدودا من البشر، والثانية توسيع نطاق التجارب، ثم يتم تقييم نتائج كل الدراسات لمنح اللقاح ترخيص الاستخدام من الجهات المحلية والدولية المختصة.

الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية الدول الرائدة تصنيع لقاحات فيروس كورونا

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وائل لطفي

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