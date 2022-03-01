«الصحة العالمية»: اختيار مصر من قبل 6 مراكز لإنتاج اللقاحات

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظومة الصحة العالمية في مصر، إنه تم اختيار مصر من قبل 6 مراكز لإنتاج اللقاحات، وسوف تقوم بالتصدير للدول الإفريقية.

وأضافت «القصير» خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن بدء الدراسات السريرية للقاح المصري لفيروس كورونا المُستجد "إيجي فاكس"، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور حسام عبدالغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية، وممثلي عدد من الجهات المعنية، أننا نشهد يوميا نجاحات على أرض مصر ام الدنيا ونقلها لدول اخرى وكيفية تحويل التحديات الى فرص والنجاح بها.

وأكدت أنه سيتم إعلان وصول هيئة الدواء المصرية لتصل لمعايير الدواء العالمية واستيفاء جميع الشروط العالمية، و«نحن نؤمن بالاكتفاء الذاتي وسوف نقضي على جائحة كورونا قريبا».

وكانت قد كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية عن آخر مستجدات تصنيع لقاح جديد محلي الصنع باسم "إيجي فاكس"، مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية حسام عبد الغفار إن هناك "فريقين بحثيين يعملان على إنتاج اللقاح المصري، وقد انتهى كلاهما من الأبحاث الإكلينكية على الحيوانات بنجاح".

وأضاف: "بدء الفريق الأول بالفعل التجارب على الإنسان بعد الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية، فيما ينتظر الفريق الثاني الموافقة على بدء التجارب".

وحسب إرشادات منظمة الصحة العالمية، فإن إنتاج اللقاحات يمر بعدة مراحل، منها الدراسات النظرية واختبارات الثبات، ثم تجارب "ما قبل السريرية" على حيوانات، ثم تجارب سريرية على مرحلتين، الأولى تتضمن عدد محدود من البشر، والثانية توسيع نطاق التجارب، ثم يتم تقييم نتائج كل الدراسات لمنح اللقاح ترخيص الاستخدام من الجهات المحلية والدولية المختصة.

وتعمل وزارة الصحة على إجراء اختبارات تحليل المواد الخام للقاح الجديد في معامل هيئة الدواء المصرية، ثم مراحل التعبئة والاعتماد، وإجراء دراسات الثبات، كما تخضع الجرعات للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها فور الانتهاء من التصنيع.