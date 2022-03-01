محمد شريف يقود هجوم الأهلى أمام فاركو فى الدورى

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي أمام فاركو، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ١١ من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي الرسمي أمام فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة، حمدي فتحي، محمد عبدالمنعم

خط الوسط: علي معلول، عمرو السولية، محمد هاني

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، ميكيسوني، أحمد عبدالقادر، محمد شريف