الثلاثاء 01 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«علاقة آثمة» كلمة السر في مقتل طبيب تخاطب على يد مهتز نفسي في إمبابة

مقتل
مقتل

انتهت حياة طبيب تخاطب يبلغ من العمر 32 عامًا، والمسؤول عن مركز لعلاج اضطرابات النمو بإمبابة، إثر تعرضه لعدد من الطعنات من أحد الأشخاص المهتزين نفسيا، في إمبابة.
وكشف أهالي المنطقة أن السبب وراء مقتل الطبيب، هو علاقة غير شرعية مع طليقة المتهم بقتل الطبيب، حيث دارت بينهما في وقت سابق عديد من المشاجرات، حيث زعم الطبيب بأنه يعالج زوجة المتهم بالسحر، واتخذ من هذه الحجة سبيلا للتعرف على طليقة المتهم، وحدثت بينهما علاقة غير شرعية.

وأضاف الأهالي أن المتهم تردد عدة مرات على مدار شهر قبل أن يُقدم على إرهاق روح الطبيب، وجاء أمس بسيارة مرسيدس، وترصد للمجني عليه، وعند مجيئه للمركز أقدم المتهم على طعن الطبيب عدة طعنات متفرقة بجسده أودت بحياته.

وكشف أهالي المنطقة أن الطبيب يعمل على تعليم التخاطب للأطفال المتأخرين في الحديث، عن طريق تحفيظهم للقرآن الكريم والحديث الشريف، ولم يرَ منه الأهالي أي مشاجرات أو مشاحنات مع أحد سوى هذا المتهم الذي كان يفتعل تلك المشاجرات مع المجني عليه.

ومن ناحية أخرى، تواصلت النيابة العامة بدائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، التحقيق في جريمة قتل شاب على يد صديقه بمنطقة ترعة الشيتي بدائرة قسم أول طنطا، بسبب خلافات بينهما، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

ومن جانبها، قررت النيابة العامة عرض الجثة على الطب الشرعي، لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.
وكانت منطقة ترعة الشيتي بدائرة قسم أول طنطا شهدت مصرع شاب في العقد الثاني من العمر طعنا بسلاح أبيض على يد صديقه؛ بسبب خلافات ومشادات بينهما؛ على إثرها طعن المتهم المجني عليه بطعنة أودت بحياته.

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