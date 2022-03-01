سفراء دول الاتحاد الأوروبى فى مصر يجتمعون مع القائم بالأعمال الأوكرانى

عقد سفراء دول الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع القائم بالأعمال الأوكراني بالقاهرة رسلان نيشاي في مقر سفارة وفد الاتحاد.



وذكر بيان لسفارة وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة أن السفراء أطلعوا القائم بالأعمال الأوكرانى على آخر التطورات، بما في ذلك إجلاء المواطنين الأجانب عبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.



وأوضح السفراء، فى بيانهم، أن الاجتماع كان فرصة لهم للتعبير مرة أخرى عن التضامن الكامل مع أوكرانيا، وشددوا على أن روسيا تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وتقوض الأمن والاستقرار في أوروبا والعالم بهذه الأعمال العسكرية غير القانونية ضد أوكرانيا.



وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتقد اعتقادًا راسخًا أن استخدام القوة والإكراه لتغيير الحدود لا مكان له في القرن الحادي والعشرين، مؤكدين أن أوكرانيا لها الحق في اختيار مصيرها.