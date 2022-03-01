الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس أوكرانيا لروسيا: أوقفوا القصف قبل استئناف محادثات السلام

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم، إنه يتعين على روسيا أن توقف قصف المدن الأوكرانية قبل أن تبدأ محادثات جادة لوقف إطلاق النار، بعدما لم تسفر الجولة الأولى من المفاوضات هذا الأسبوع عن تقدم يذكر.

وفي مقابلة في مجمع حكومي شديد الحراسة، حث «زيلينسكي» أعضاء حلف شمال الأطلسي على فرض حظر طيران للتصدي للقوات الجوية الروسية، قائلا: إن ذلك إجراء وقائي ولا يهدف إلى جر التحالف إلى الحرب مع روسيا.

وأضاف: «الذي رفض عروض مغادرة العاصمة الأوكرانية مع تقدم القوات الروسية، أوكرانيا ستطالب بضمانات أمنية ملزمة قانونا إذا أغلق الحلف الباب أمام احتمالات انضمام أوكرانيا لعضويته».

وقال الرئيس الأوكراني اليوم، إنه بلاده تحارب من أجل البقاء على قيد الحياة.

وأضاف زيلينسكي - في كلمة بالفيديو أمام جلسة خاصة للبرلمان الأوروبي لمناقشة الأزمة الأوكرانية - «نحن نحارب من أجل حقوقنا، من أجل حريتنا، من أجل أرواحنا، والآن نحن نحارب من أجل بقائنا على قيد الحياة، هذا هو دافعنا الأساسي. ولكننا نحارب أيضا من أجل نكون أعضاء متساويين في أوروبا».

وتابع: «أعتقد أننا اليوم أظهرنا للجميع أننا أوروبيون، وأنه سويا سيصبح الاتحاد الأوروبي أقوى»، مشيرا إلى أوكرانيا "تهب أفضل مواطنيها" من أجل رغبتها في أن تُعامل على قدم المساواة.

وفيما يتعلق بالهجمات الصاروخية على مدينة «خاركيف» ثاني أكبر المدن الأوكرانية؛ قال إن عشرات الأشخاص لقوا مصرعهم، مضيفا أن هذا هو ثمن الحرية.

الرئيس الأوكراني روسيا وقف إطلاق النار قصف المدن فولوديمير زيلينسكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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