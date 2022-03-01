الثلاثاء 01 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

نشاط رعوي مكثف للأنبا باخوم في إيبارشية أسوان

الأنبا باخوم
الأنبا باخوم

زار الأنبا باخوم أسقف سوهاج والنائب البابوي لإيبارشية أسوان، أمس الاثنين، إيبارشية أسوان بالتزامن مع بدء الصوم الأربعيني المقدس، لمتابعة الأحوال الرعوية بالإيبارشية.

وعقد الأنبا باخوم عدة لقاءات، أبرزها اللقاء الذي عقده بمقر المطرانية مع مجمع كهنة الإيبارشية.

وألقى خلاله كلمة عن الصوم أعقبها مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بخدمة أخوة الرب وبعضرالأنشطة الرعوية الأخرى، كما هنأ أثناء اللقاء الآباء الكهنة الذي حلت ذكرى سيامتهم الكهنوتية خلال الفترة الحالية. 

وعقب اللقاء تولى خدمة القداس الإلهي بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان وشاركه مجمع الكهنة وعدد كبير من شعب أسوان.

وعقب القداس توجه لزيارة دير القديس الأنبا باخوميوس أب الشركة بحاجر إدفو.

هذه هي الزيارة الرعوية الخامسة لنيافة الأنبا باخوم لإيبارشية أسوان منذ تكليفه من قبل قداسة البابا تواضروس الثاني بمسؤولية رعاية الإيبارشية نائبًا بابويًّا لها، أثر نياحة مطرانها مثلث الرحمات الأنبا هدرا في شهر سبتمبر من العام الماضي.

 

نيافته لقاءات كلمة ايبارشية الصوم الرعوية البابا القبطية المرقسية فيروس

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وائل لطفي

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