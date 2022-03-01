سفير أوكرانيا فى تل أبيب: نشعر بخيبة أمل بسبب ترحيل إسرائيل للاجئينا

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أعرب يفجيني كورنيتشوك سفير أوكرانيا لدى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، عن خيبة أمله من قرار تل أبيب بترحيل الأوكرانيين الذين أتوا إليها، وإعادتهم إلى المطارات التي أقلعوا منها مرة أخرى.

وقال سفير أوكرانيا في تل أبيب، في مؤتمر صحفي: "عشرات المواطنين الأوكرانيين أعيدوا من مطار بن جوريون إلى البلدان التي وصلوا منها خلال الستة أيام الماضية"، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وتابع، وهو يبكي: "نأمل أن يؤثر دعم الإسرائيليين على حكومتهم لاتخاذ قرارات من أجل دعم أوكرانيا، هذه مسألة إنسانية، ونطلب مساعدتكم، فمواطنينا يفرون من الحرب".

وأشار السفير الأوكراني إلى أن مدينة «خاركوف» تشهد دمارًا ضخمًا نتيجة القصف الروسي المستمر لها، مضيفًا أن هناك عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى، وهي المرة الأولى من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية.