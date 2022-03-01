حقيقة مفاوضات الزمالك مع باتشيكو لتدريب الفريق

كشف مصدر مقرب من البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، عن حقيقة مفاوضات الإدارة البيضاء معه لتولي المسئولية الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

ويبحث الزمالك عن مجرب جديد لقيادة الفريق خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون، والذي رحل عن تدريب الفريق مؤخرًا.

وأكد المصدر أن باتشيكو لم يتلق أي اتصالات من أي مسئول زملكاوي، موضحًا أن الأمر لا يخرج عن كونه ترشيحات فقط حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن باتشيكو بالفعل مرشح لكن الأمر لم يدخل لمرحلة المفاوضات الرسمية بعد.