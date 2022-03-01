الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن مبادرة الناس لبعضهم..

تسليم 12 منزل بجزيرة عواض للأسر المتضررة من سيول أسوان (صور)

تسليم المنازل
تسليم المنازل

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نائبته الدكتورة غادة أبو زيد، اليوم الثلاثاء، بتسليم 12 منزل بجزيرة عواض والتى تعرضت للسيول وتداعياتها في نوفمبر الماضى، وذلك عقب الإنتهاء من تنفيذ أعمال الترميم والإحلال والتجديد الجزئى والكلى لها، بالتعاون مع الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة. 

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن 2022 هو عام المجتمع المدنى، وتحت مظلة مبادرة (الناس لبعضهم) التى أطلقها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى مارس 2020. 

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، واللواء محمود الشعراوى وزير التنمية المحلية لسرعة إستكمال تعويض كافة الأسر التى تضررت وتعرضت لخسائر فى منازلها وممتلكاتهم. 

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وأشار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إلى إستمرار جهود الملحمة الإنسانية التى يشارك فيها مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية من أجل الإنتهاء من كافة أعمال إعادة الإعمار ودعم الأسر المتضررة بالقرى والمناطق التى تعرضت لتداعيات السيول فى نوفمبر الماضى حيث تم نهو وتسليم 480 منزل حتى الآن من إجمالى 1135 منزل جارى العمل على إعادة إعمارهم ورفع كفاءتهم. 

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال التكاسى والترميم ورفع الكفاءة لمرسى جزير عواض من أجل تيسير وتسهيل حركة إنتقال الأهالى والمواطنين من وإلى الجزيرة ، بجانب إضفاء المظهر الجمالى والهوية البصرية المميزة للمحافظة السياحية. 

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وأشارت الدكتورة غادة أبو زيد إلى أن ذلك تواكب مع الجهود المبذولة بالتنسيق مع جمعية رسالة " نور على نور " لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لـ251 أسرة بجزر هيسا وتنقار وعواض ، بالإضافة إلى الباتنيون والخزان شرق من خلال توزيع البطاطين والمراتب وكراتين المواد الغذائية. 

تسليم المنازل
تسليم المنازل
أسوان المواطنين الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ أسوان المجتمع المدنى البطاطين توجيهات الرئيس مؤسسات المجتمع المدني

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