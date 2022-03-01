مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية يتوجه إلى رومانيا لإجلاء الطلاب المصريين

بعد عبورهم حدود أوكرانيا..

توجه السفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، اليوم الثلاثاء، إلى بوخارست على متن الطائرة المخصصة لإجلاء الطلبة الذين عبروا الحدود من أوكرانيا إلى رومانيا.

وأكد السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مساعد الوزير للشئون القنصلية سافر على متن الطائرة لمتابعة كافة ترتيبات إجلاء المصريين من هناك.

إرسال طائرة لإجلاء الطلاب المصريين

وقال السفير حافظ إن تلك الخطوة تأتي اتصالًا بالبيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن إقلاع طائرة لمصر للطيران إلى بوخارست لعودة مواطنينا المتواجدين في رومانيا، بعد عبورهم الحدود الأوكرانية.

وناشدت سفارتنا لدى رومانيا، المواطنين المصريين، اليوم، بسرعة التوجه إليها بحقائبهم وأمتعتهم لإعداد قائمة المسافرين علي متن طائرة مصر للطيران، مشيرةً إلى أن التوجه للمطار سيكون من مقر السفارة بشكل جماعي، وبحافلات تابعة لها.

وقالت سفارة مصر لدى رومانيا، في بيان: "قررت الحكومة المصرية إرسال طائرة إجلاء تصل اليوم لبوخارست، الساعة الثالثة عصرًا، وذلك في إطار الجهود الجارية لتسهيل عودة المواطنين العالقين بعد عبورهم الحدود الأوكرانية الرومانية".