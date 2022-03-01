حمادة هلال يروج لمسلسله الرمضانى المقبل باللحية والجلباب

روج الفنان حمادة هلال، اليوم الثلاثاء، لمسلسل (المداح أسطورة الوادى) المقرر عرضه في رمضان المقبل بإطلالة مختلفة في الشكل ونوع.

ونشر حمادة هلال-عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" - فيديو دعائيا من المسلسل ظهر فيه بالجلباب الأبيض واللحية، قائلا :"توكلنا عليك يا رب مسلسل المداح (‏أسطورة الوادي) رمضان 2022..مدد يارب المداح".

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حيث يناقش العديد من القضايا الاجتماعية التي يفضل الجمهور مشاهدتها في السباق الرمضاني.

ويواصل فريق عمل المسلسل تصوير مشاهده وبمعدلات مكثفة يوميا؛ ليكون جاهزا للمنافسة ضمن الماراثون الرمضاني المقبل.

يشارك في بطولة المسلسل هبة مجدي، وولاء الشريف، وكمال أبورية، وخالد سرحان، ومحمد عز، وجمال عبدالناصر، ودنيا عبدالعزيز، وحنان سليمان، ومحسن منصور، ومحمد الصاوي، وهادي خفاجي، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، ومحمود عامر، وعبير فاروق، وهايدي رفعت، وبسمه ماهر، تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.