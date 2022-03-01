الثلاثاء 01 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل العثور على طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك بالدقهلية

طفلة حديثة الولادة
طفلة حديثة الولادة

كشفت أجهزة الأمن كواليس عثور أحد سكان عمارات الكهرباء بمركز طلخا في الدقهلية، اليوم، على طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك بمدخل العمارة.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا بورود بلاغ إلى العقيد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، بتلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بعثور شاب على طفلة حديثة الولادة بمدخل عمارة رقم 2 بمساكن العاملين بشركة كهرباء طلخا، التابعة لدائرة المركز.

انتقل ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد حمدي الطنبولى، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود طفلة حديثة الولادة، ترتدى تيشرت أحمر اللون وبنطلون أبيض، ويوجد بها الحبل السري بما يشير إلى أنها حديثة الولادة، لا يوجد معها أي متعلقات أخرى، داخل كيس بلاستيك كبير أسود اللون.

تبين من الفحص والتحري وسماع مقدم البلاغ أحمد م، 23 سنة طالب ومقيم بذات العنوان المذكور وبسؤاله قرر أنه أثناء تواجده بالشقة، سمع صِراخ طفلة، وبعد خروجه، عثر عليها داخل الكيس وملقاة بمدخل العمارة، ولا يتهم أحدا بشىء، فيما تُكثف ضباط مباحث المركز جهودها لكشف لغز العثور، والوقوف على ملابسات الواقعة.

تم التحفظ على الطفلة داخل حضانة مستشفى طلخا، وحُرر المحضر رقم 2022/ 1537 إداري مركز طلخا، وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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