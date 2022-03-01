روسيا: تدمير 1325 مرفقاً عسكرياً أوكرانياً منذ بدء العملية العسكرية

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العسكرية الروسية إيجور كوناشينكوف اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية، دمرت منذ بدء العملية العسكرية الخاصة لنزع سلاح أوكرانيا 1325 مرفقاً من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، إضافة إلى مئات الدبابات والمدرعات.

وقال كوناشينكوف -في تصريح أوردته وكالة أنباء /تاس/ الروسية- : "بلغ إجمالي ما قامت القوات المسلحة الروسية بتدميره، 1325 مرفقاً من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، من بينها: 43 نقطة قيادة واتصال، و395 دبابة وعربة مدرعة، 59 راجمة صواريخ، 179 مدفعية ميدان وهاون، 286 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن يوم /الخميس/ الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسمياً، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من توقيع الرئيس الروسي، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتان، مؤكدا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.