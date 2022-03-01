الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ شمال سيناء يدعم أسرة عروس من ذوى الهمم بـ25 ألف جنيه

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

سلم اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه العميد راتب عبدالجواد، مدير جمعية الأورمان للمحافظات الحدودية، أسرة سيدة ميزار عبد الله، الملقبة بعروس العريش الكفيفة "من ذوي الاحتياجات الخاصة"، مبلغ 25 ألف جنيه، لإقامة مشروعات صغيرة للأسرة. 

وذلك بحضور علي غيط، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، ومحمد حمادة، مدير إدارة الضمان الاجتماعي بالمديرية. 

وجاء ذلك في اطار مبادرة الرئيس حياة كريمة، لدعم الأسرة المصرية وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة. 


وأكد المحافظ شمال سيناء، اهتمام جميع مؤسسات الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة، لافتًا إلي أن المحافظة أصدرت عددا من القرارات لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الفترة الماضية.


أشار المحافظ الي قيام جمعية الاورمان بدعم أسرة عروس العريش بمبلغ 25 ألف جنيه، بواقع 5 آلاف لسيدة، و5 آلاف أخري لشقيقتها حبيبة، و٥ آلاف اخري لشقيقتها هالة، و5 آلاف لشقيقتها مهدية، وهن من أصحاب البصيرة، بجانب منح والدتها سعاد عبدالحميد مبلغ 5 آلاف، لإقامة مشروعات صغيرة للأسرة.


وكانت العروس التى تعانى من فقد البصر قد تم زفافها بالجهود الذاتية في ديسمبر الماضي، وبدعم من محافظ شمال سيناء، والذي كان شاهدا علي عقد زواجها. 


و طلبت العروس من الرئيس توفير وحدة سكنية  لها، وقد استجاب الرئيس لمطلبها، وأصدر توجيهاته بتلبيته وتوفير الوحدة كهدية لها، حيث قام المحافظ بتسليمها عقد ومفتاح وحدة سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي بحي العبور. 

جدير بالذكر أن أصدر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قرارًا رقم 56 لسن ة 2022، بشأن حركة تغييرات بالإدارة المحلية بشمال سيناء.

المادة الأولى: يكليف عيد العبد يوسف بكير، من العاملين بمركز ومدينة العريش بوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام وسكرتير مركز ومدينة العريش، بالعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة العريش، لحين بلوغه سن المعاش.

المادة الثانية: يكلف إيهاب محمد جمعة بكير، سكرتير مركز ومدينة الشيخ زويد، بالعمل سكرتيرًا لمركز ومدينة العريش، نقلًا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشيخ زويد.

المادة الثالثة: يكلف صالح محمد عبدالرحمن محسن، من العاملين بمركز ومدينة الشيخ زويد بالدرجة الأولي التخصصية بالعمل سكرتيرًا لمركز ومدينة الشيخ زويد.

المادة الرابعة: ينقل خليل علي خليل، من العاملين بمركز ومدينة نخل بوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام والمكلف بالقيام بأعمال سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة نخل، إلى ديوان عام المحافظة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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