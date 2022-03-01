الثلاثاء 01 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة 8 فى انقلاب سيارة نقل بالبحر الأحمر

حادث
حادث

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون في حادث انقلاب سيارة نقل بطريق الشلاتين جنوب البحر الأحمر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشلاتين، وإيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

البداية كانت بورود إخطار إلى  مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، من غرفة عمليات الإسعاف يفيد بانقلاب سيارة نقل بطريق" الشلاتين- ادلديب"، الواقع جنوب محافظة البحر الأحمر.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف تبين مصرع شخص وإصابة 8 أخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشلاتين المركزي، وتم إيداع جثة المتوفي بمشرحة المستشفى لحين التصريح بالدفن.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شخص مصرع 8 آخرين حادث انقلاب سيارة نقل البحر الاحمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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