الثلاثاء 01 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء روسيا يؤكد أهمية خلق بدائل للواردات

ميخائيل ميشوستين
ميخائيل ميشوستين

أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، ضرورة ابتعاد بلاده عن الاعتماد على المواد الخام بشكل أكبر، وخلق بدائل للواردات هو النشاط الرئيسي، في ظل العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على بلاده إثر العملية العسكرية في أوكرانيا.
وقال ميشوستين - في اجتماع حول الوضع الاقتصادي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - إنه يجب على السلطات الروسية التأكد من أن الشركات الصغيرة ستظل قادرة على العمل، وعليها أن تبتعد عن الاعتماد على المواد الخام، مشيرا إلى أنه بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة تدرس الحكومة مع بنك روسيا، إجراءات دعم إضافية تجمع بين الدعم والتمويل للبنوك التي تعمل مع هذا القطاع من الاقتصاد.
وأضاف أنه يجب تهيئة الظروف الأكثر ملاءمة لرواد الأعمال، وإزالة الحواجز الإدارية غير الضرورية، وإنشاء آليات لدعم المشاريع الاستثمارية التي تم إطلاقها بالفعل، والعمل على هذه القضايا جنبًا إلى جنب مع الشركات، لتسهيل إجراءات المشتريات العامة قدر الإمكان، والحد من المتطلبات المفرطة، لافتا إلى أنه تم إعداد مشروع مرسوم صادر عن الرئيس بوتين بشأن تقييد مؤقت على خروج الأعمال التجارية الأجنبية من الأصول الروسية، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده لا تزال تعتبر الأعمال الأجنبية كشركاء محتملين ومنفتحة على الحوار مع المستثمرين ذوي التفكير البناء.
أغلقت معظم الدول الأوروبية مؤخرًا، مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية، فضلا عن فرض عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت القطاع المصرفي لروسيا، في محاولة للضغط عليها لوقف عمليتها العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا.

موسكو روسيا وزراء روسيا

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وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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