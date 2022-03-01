بعثة مصر للكونغ فو تصل القاهرة بعد المشاركة في البطولة الدولية بروسيا

استقبل شريف مصطفى، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، بعثة مصر للووشو كونغ فو، في مطار القاهرة الدولي قادمة من موسكو بعد انتهاء فعاليات البطولة الدولية «Moscow wushu star» التي أقيمت في روسيا، خلال الفترة من 22 إلى 28 فبراير.

وحصدت بعثة مصر خلال البطولة 11 ميدالية متنوعة، بواقع 4 ميداليات ذهبية و4 فضية و3 برونزية.

وأعرب شريف مصطفى، عن سعادته من نتائج البعثة التي تحققت خلال البطولة بعدد 11 ميدالية متنوعة، كما أشاد بالمظهر المشرف لجميع أعضاء البعثة الممثلة في العقيد الكيلاني فاروق الكيلاني مشرف البعثة، وليد أبو هيسة حكم دولي، ونصر إبراهيم سالم مدير ومدرب البعثة، و6 لاعبين وهم: كريم شهيب، السيد عبده، ومحمد إبراهيم، ويوسف العجمي، ومحمد عادل حمودة ، وكارمن حمودة.

وصرح شريف مصطفى بأنه كان يتابع أخبار البعثة المصرية لحظة بلحظة والاطمئنان عليهم من خلال الاتصال برئيس البعثة حتى العودة إلى أرض الوطن كما تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى السفير نزيه النجاري سفير مصر بروسيا على حفاوة الاستقبال والاهتمام بالبعثة المصرية خلال تواجدها في موسكو.

وجاءت نتائج البعثة المصرية كالتالي: اللاعبة كارمن عادل رشاد مركز أول وميدالية ذهبية وساندا في منافسات مرحلة مواهب تحت 11سنة، وحصد كريم إبراهيم شهيب في مرحلة العموم 3 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين فضيتين في الأساليب وميدالية ذهبية في قتال متلاحم "تواى شو" في أسلوب النسر .

وفاز اللاعب نصر إبراهيم سالم في مرحلة العموم بثلاث ميداليات بواقع ميداليتين ذهبيتين في الأساليب وميدالية فضية في ميزان 90 كجم "تواى شو"، ومحمد محمود ميدالية برونزية ومركز ثالث في مرحلة شباب 20 سنة في أسلوب ساندا، واللاعب السيد أيمن عبده ميدالية فضية في مرحلة شباب 20 سنة في أسلوب ساندا.

وحصد اللاعب محمد عادل رشاد المركز الثالث والميدالية البرونزية في أسلوب ساندا ضمن مرحلة ناشئين تحت 17 سنة، واللاعب يوسف السعيد العجمي المركز الثالث والميدالية البرونزية في أسلوب ساندا في مرحلة الناشئين تحت 17 سنة.