برلماني: توجيهات الرئيس بتوفير السلع بأسعار مخفضة يعكس دعم الأكثر احتياجا

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وإطلاق المبادرات المختلفة لاستقبال شهر رمضان الكريم، يعكس دعم القيادة السياسية للفئات الأكثر احتياجًا وبما يتناسب مع ظروفهم المادية لهم أيضًا، فضلًا عن تحقيق الهدف الأساسي وهو حياة كريمة لكل مواطن ودعمهم بشتى الطرق.

وقال «عمار»، في بيان له، إن معارض «أهلا رمضان» من المبادرات الحكومية التي يتم من خلالها طرح السلع والمنتجات الغذائية بتخفيضات تصل لأكثر من 30%، وخاصةً السلع التي يقبلها على شرائها المواطنين خلال شهر رمضان، موضحًا أن الرئيس السيسي حرص على متابعة توفير السلع للمواطنين الفترة المقبلة، وتحديدًا مع اقتراب الشهر الفضيل، فضلًا عن إطلاق الشوادر والأفرع التابعة للحكومة في كافة محافظات الجمهورية.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة توفر السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة قبل بداية الشهر الكريم، و تحرص على أن تكون هذه السلع ذات جودة عالية، مشددًا علي ضرورة تعزيز جهود ضبط الأسواق من خلال تشديد الرقابة على منافذ البيع، وتعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان حصول المواطنين على مختلف السلع وبجودة عالية.

و قال «عمار»، إنه لم يعد لدى محدودى الدخل من الفقراء والبسطاء أى قدرة على تحمل أى أعباء إضافية جديدة، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى المستمرة للحكومة بالعمل علي رفع الأعباء عن محدودى الدخل ، و ايضًا الجهود الكبيرة و الملموسة التى يقوم بها جهاز الخدمات العامة التابع للقوات المسلحة و وزارة الداخلية لتوفير السلع الأساسية و الضرورية بأسعار مناسبة و فى متناول محدودى الدخل و غير القادرين عبر منافذ البيع التابعة لهم.