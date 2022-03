«WATCH IT» تعلن استراتيجيتها الجديدة في التوسع بتقديم المحتوى

أعلنت منصة WATCH IT عن استراتيجيتها الجديدة خلال الفترة المقبلة في الاستحواذ وإنتاج المحتوى الدرامي والسينمائي مع تقديم تغيير جذري في شكل المنصة وطريقة الاشتراك؛ في خطوة مهمة لتقديم خدمة متميزة لملايين من مشتركيها في مصر والعالم.

وقال الأستاذ حسن عبدالله رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مؤتمر صحفي في القاهرة إن "المتحدة ترى في WATCH IT عمودًا أساسيًا للاستثمار في صناعة المحتوى الترفيهي وحماية الملكية الفكرية للمحتوى الدرامي والسينمائي والبرامجي المصري والعربي"، مضيفًا أن المتحدة تسعى لتوفير كل الإمكانات الفنية والبشرية لوضع المنصة في الصدارة".

وكشف عبدالله عن أن "التطوير الجديد هو خطوة ومرحلة هامة في تطور WATCH IT للتوسع على المستوى العربي والإقليمي وتقديم خدمة متميزة لملايين المشتركين في مصر والعالم العربي وعدد كبير من دول العالم".

وأضاف: "لأكثر من قرن من الزمان ومصر تقدم أفضل الأعمال المسلسلات والأفلام والمسرحيات للعالم العربي، ومنصة WATCH IT هدفها الأساسي تقديم هذا المحتوى من خلال منصة فيديو حسب الطلب –VOD- قوية ومتطورة تصل للمستخدمين في كل دول العالم؛ ورؤيتنا في الشركة المتحدة أن تقديم محتوى درامي وسينمائي وتليفزيوني ذي قيمة هو هدف سامٍ نبذل كل ما في وسعنا لتحقيقه وبالتالي إنتاجه فقط لا يكفي بل يجب أن يكون لدينا منصة VOD قوية ومتطورة تستطيع تقديمه للعالم بشكل رقمي يمكن مشاهدته من أي مكان وفي أي وقت".

وأكدت نشوى جاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـWATCH IT "أن الهدف الأساسي من الاستراتيجية الجديدة هو أن يجعل المنصة رائدة عالميًا تضم أكبر مكتبة للمحتوى العربي في العالم، وذلك خلال تقديم محتوى ترفيهي بتجربة مشاهدة فريدة مناسبة لجميع أفراد العائلة على الشاشات في جميع أنحاء العالم؛ مع الالتزام بالحفاظ على ألاصالة والهوية المصرية والعربية".

وكشفت جاد عن أن الاستراتيجية الجديدة للمنصة تقوم على عدد من العناصر الأساسية وهي "خطة جديدة في عمليات الاستحواذ على المحتوى الدرامي والسينمائي المصري والعربي مع التوسع في إنتاج الأعمال الأصلية، كذلك تطوير جذري في شكل التطبيق والتكنولجيا المستخدمه في تشغيله بحيث يجعله أكثر سهولة وسلاسة للمستخدم ويثري تجربة المشاهدة من خلال توظيف عدد كبير من التقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي.

وقالت: "مع بداية تطبيق الخطة الجديدة للتوسع في عمليات الاستحواذ على الأعمال الدرامية والسينمائية سيتمتع مستخدمو WATCH IT بمحتوى جديد بشكل منتظم، فمكتبة واتش إت مع الخطة الجديدة ستجد قبولًا من كل أنواع المستخدمين باحتياجاتهم المختلفة"، وأضافت: "بدأنا منذ نهاية العام الماضي إنتاج عدد من الأعمال الأصلية الخاصة من ضمنها مسلسل تحقيق وريفو وحاليًا نعمل على إنتاج أعمال أخرى سيكشف عنها النقاب خلال الفترة القادمة".

وذكرت جاد أن "الشكل الجديد للمنصة تم بناؤه بعد دراسة متعمقة قام بها خبراء متخصصون في صناعة الـVOD وخبراء في مجال التسويق، بالإضافة للقيام بعدد كبير من استطلاعات للرأي لعدد كبير من المشتركين في المنصة وغير المشتركين، وذلك كي يخرج الشكل الجديد للمنصة يلبي احتياجات جميع المستخدمين باختلاف أعمارهم ورغباتهم، حيث أصبح التصفح أكثر سهولة سواء من خلال الهواتف أو شاشات التليفزيون الذكية أو أجهزة الكومبيوتر، كما تم تطوير المشغل الفيديو بحيث يكون أكثر سلاسة وتفاعلية مع المستخدم، بالإضافة لتطوير خاصية الحسابات الشخصية لأكثر من مستخدم في الاشتراك الواحد وغيرها من المزايا الجديدة التي تمت إضافتها للشكل الجديد للمنصة".

وأكدت جاد أن الاستراتيجية الجديدة تضمنت احتياجات كل مستخدم مع تسهيل عملية الاشتراك في ثلاث خطوات، بالإضافة إلي أنه أصبح يمكن مشاهدة WATCH IT في أكثر من جهاز في وقت واحد، بالإضافة إلي استحداث ملفات خاصة بالأطفال.

وقالت إن المنصة لديها مميزات تنافسية تجعلها في الصدارة في المنطقة العربية حيث لديها "أكبر مكتبة محتوى آمن ومناسب لجميع أفراد العائلة تصل لـ50 ألف ساعة تضمن مجموعة متنوعة وواسعة من الأعمال الأصلية والتي تعكس دراما المجتمع من خلال تكامل وتعاون مرن مع شركائها في مصر وعدد كبير من الدول، بالإضافة إلي امتلاكها مكتبة ماسبيرو المتميزة، وهذا يتكامل مع التطوير الجذري في شكل التطبيق والتكنولوجيا المستخدمة في تشغيله".

عن منصة WATCH IT

أسست الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منصة WATCH IT عام 2019، في خطوة لحماية الملكية الفكرية للمحتوى الدرامي والسينمائي المصري والعربي، وعمل أكبر مكتبة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج للمشاهد العربي في كل دول العالم. وتلعب WATCH IT دورًا كبيرًا منذ تأسيسها في إثراء المنافسة الفنية بتقديم محتوى جيد من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، حيث جذبت ملايين المستخدمين بمحتواها الراقى. وبدأت WATCH IT في نهاية 2021 في التوسع في إنتاج الأعمال الأصلية Originals مع التوسع في عملية الاستحواذ على الأعمال المختلفة العربية وغير العربية.

وتهدف WATCH IT لتقديم محتوى مُختار خصيصًا لمشاهدة ترفيهية آمنة لكل العائلات حول العالم حيث تحرص المنصة على تقديم محتوي متنوع ومختلف من شأنه إرضاء جميع الاذواق والفئات مع الالتزام بالحفاظ على الأصالة والهوية المصرية والعربية، وتهدف لأن تصبح أكبر منصة محتوى عربي تُقدم خدمة "الفيديو حسب الطلب" VOD في العالم.