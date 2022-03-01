الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ارتكب مخالفات مالية وإدارية.. إحالة مدير مجموعة قيادات الإدارة المحلية بأسيوط للمحاكمة

النيابة الادارية
النيابة الادارية

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 26 لسنة 64 قضائية عليا، إحالة مدير مجموعة قيادات الإدارة المحلية بديوان عام محافظة أسيوط بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة خلال فترة عمله رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن بمحافظة بني سويف.

نتائج التحقيقات

كشفت التحقيقات أن  مدير مجموعة قيادات الإدارة المحلية بديوان عام محافظة أسيوط خلال فترة عمله رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن بمحافظة بني سويف قام في 27 يوليو 2021 بالتأشير على طلب التصالح المقدم اليه من المواطن "ع.م. ع"،  بشأن مخالفة البناء على أرض زراعية بتأشيرة مفادها: لجنة المصالحات والإدارة الهندسية لإتخاذ اللازم بناءً على تعليمات محافظ بني سويف بقبول الطلب، والتأشير على طلب تصالح آخر لذات المواطن بعبارة لجنة قبول الطلبات لإتخاذ اللازم، وذلك بعد إنتهاء فترة تلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في في 31 مارس عام 2021، وبالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2725 لسنة 2020.

وتبين من أوراق القضية أن المحال أشر في 21 يوليو 2021، بالموافقة على توريد المواطن  لمبلغ 4225 جنيه لحساب الوحدة المحلية بالفشن نظير رسم معاينة وجدية تصالح بشأن مخالفة بناء على أرض زراعية، رغم تقديمه لطلب التصالح بعد انقضاء فترة تلقي الطلبات في 31 مارس عام 2021، معدم موافقة اللجان المختصة على طلب التصالح مما مكن المواطن المذكور من توريد هذا المبلغ دون وجه حق بالمخالفة للتعليمات

 وانتهت التحقيقات إلى إحالة المحال للمحاكمة لارتكابه المخالفات الإدارية والمالية المنصوص عليها بالمواد 57، 58/1 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 149/1 من اللائحة التنفيذية للقانون خلال فترة شغله وظيفة رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن بمحافظة بني سويف.

وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها عاليه والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984

النيابة الإدارية اسيوط محافظة أسيوط إحالة مجموعة قيادات الإدارة المحلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

شاهد في «رشوة وزارة الصحة»: «ذهبت لتنفيذ قرار غلق مستشفى وفوجئت باتصال الأشهب»

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. إقلاع طائرة إلى بوخاريست لإعادة الطلبة المصريين في رومانيا

مع إعلان استراتيجيتها للتطوير.. هذه الهوية الجديدة لمنصة «WATCH IT»

«النيل للطرق»: وقف إجازات مرافقة الزوج أو الزوجة بنهاية 2022.. والبديل الاستقالة

اضطرابات شديدة فى درجات الحرارة.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

التطبيق يبدأ اليوم.. الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء البكش

شرعية الإنجاز.. أبي أحمد وورقة السد

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة