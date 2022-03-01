عدم استقرار.. أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 1-3-2022 في الأسواق

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم، تعد من أبرز ما يبحث عنه المواطنيين في حياتهم اليومي نظرا لتغير السعر بشكل سريع يوميا، وسجلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 1/3/2022، بالسوق المحلية حوالي 30 و31 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفقاً لشعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وتحاول الحكومة فتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي، وذلك عقب تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية وإعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

ومن هذا الجانب، بلغت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن من حوالي 33 إلى 35 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة والسوق، بحسب رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، ويأتي اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للإستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

• بلغت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا»، حوالي 31 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء.

• بلغت أسعار الدواجن البلدى بين 43 و44 جنيهًا للمستهلك.

• بلغ الكتكوت الأبيض حوالي 11.75 و12 جنيهًا.

• بلغت أسعار الأمهات البيضاء إلى 24 جنيهًا.

• بلغ سعر الكتكوت الساسو عند 6 و6.25 جنيه.

وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عن طريق لقاحات منتجة محليًا.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

• بلغت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» حوالي 31 جنيهًا.

• بلغت أسعار الساسو حوالي 35 جنيهًا للكيلو.

• بلغ سعر الكتكوت الأبيض حوالي 12 جنيهًا.

• بلغ سعر الدواجن الساسو 37 جنيهًا للمستهلك.

وفي هذا السياق، تمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة المصرية.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

• بلغت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 31 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض في محافظات جمهورية مصر العربية.

• ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يومياً، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنوياً، وفقاً لتصريحات عبدالعزيز السيد، حيث أكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثيف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

• بلغت أسعار الدواجن الساسو 35 جنيهًا للكيلو.

• وبلغت أسعار الأمهات البيضاء 24 جنيه فى المزرعة.