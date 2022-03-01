الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

كيف احتفل رواد السوشيال ميديا باليوم العالمي للحماية المدنية؟

الدفاع المدنى
الدفاع المدنى

يحتفل العالم اليوم 1 مارس باليوم العالمي للدفاع المدني لنشر الوعي حول أهمية الحماية المدنية والتأهب، كما يحتفل اليوم العالمي للدفاع المدني بذكرى الأشخاص الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حماية الآخرين كما يدعو المتطوعين وكذلك الأفراد الآخرين إلى تعلم المهارات المنقذة للحياة من أجل الاستعداد لأي حالة طوارئ طبيعية أو من صنع الإنسان.

تاريخ الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية:

أنشأ الجراح العام الفرنسي جورج سانت بول اتحاد مناطق جنيف في عام 1931 تأثر سان بول بأهوال الحرب العالمية الأولى وكان يهدف إلى إنشاء مناطق آمنة حيث يمكن للمدنيين طلب الحماية في أوقات الحروب أو الكوارث.

ومن هنا تم تشكيل المنظمة الدولية للدفاع المدني في وقت لاحق وتهدف المنظمة إلى ضمان حماية السكان المدنيين والممتلكات في أوقات الكوارث، سواء أكانت طبيعية أو من صنع الإنسان.

يتم الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في الأول من مارس حيث يصادف الذكرى السنوية لليوم الذي اعترفت فيه الأمم المتحدة بالمنظمة الدولية للحماية المدنية كمنظمة حكومية دولية وتتكون المنظمة حاليا من 60 عضو و 23 دولة مراقبة.

ويهدف الدفاع المدني إلى جعل المواطنين مهيئين بشكل أفضل للتعامل مع أي شكل من أشكال الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان كما تركز على جعل المتطوعين مشاركين أكثر نشاطا في جهود الإخلاء والاستجابة والإنقاذ الناتجة عن أي كارثة وخلق مجتمعات قادرة على حماية نفسها والبقاء على قيد الحياة في ظروف معاكسة.

وفي سياق متصل، وجه رواد السوشيال ميديا عدة رسائل في اليوم العالمي للحماية المدنية لعام 2022:

• تعال لتحية أولئك الذين ضحوا بحياتهم لإنقاذ أرواحنا في اليوم العالمي للدفاع المدني 2022.

• تمنى أن تشارك أنت وعائلتك في تمارين الوقاية من الكوارث والمحاكاة للبقاء أقوياء على مستوى الاستعداد. 

• آمل أن تصبح عائلتك وأحبائك أكثر وعياً بمسألة الحماية المدنية في اليوم العالمي للدفاع المدني 2022.

• اليوم نحتاج جميعًا إلى درع تدابير السلامة ومهارات الحماية الذاتية للتحرك بأمان نحو حياتنا.

• بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني هذا العام دعونا نتعلم جميعًا طرق الدفاع عن النفس لإنقاذ حياتنا وكذلك حياة الآخرين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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