الغذاء العالمي: عملية طارئة 3 أشهر لتقديم المساعدات للاجئين الأوكرانيين

أعلن تومسون فيرى المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم /الثلاثاء/ أن المنظمة ستطلق عملية طارئة لمدة 3 أشهر في أوكرانيا، لتقديم المساعدة الغذائية للاجئين الأوكرانيين الفارين من العمليات العسكرية.

وأضاف - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في جنيف - أن البرنامج داخل أوكرانيا يعمل على توسيع نطاقه ليصل إلى 3.1 مليون شخص متضرر من النزاع، من خلال استخدام التحويلات القائمة على النقد، وكذلك توزيع المواد الغذائية العينية إذا لزم الأمر، ولفت فيري إلى أن البرنامج الأممي على أهبة الاستعداد لمساعدة اللاجئين في البلدان المجاورة إذا لزم الأمر .

كما قال المتحدث إن أولى شحنات البرنامج البالغة 400 طن من حصص الاستجابة الفورية كانت في طريقها من تركيا إلى المعابر الحدودية الرومانية والبولندية مع أوكرانيا ، منوها بأنه سيتم إرسال حوالي 200 طن إلى كل موقع ، حيث من المتوقع أن يصل بحلول نهاية الأسبوع .

وأعرب تومسون فيري عن قلق المنظمة البالغ من العواقب بعيدة المدى للعملية العسكرية ، مشيرا إلى أن الاتحاد الروسى وأوكرانيا (باعتبارهما أكبر ورابع أكبر مصدرين للقمح في العالم) لاعبان أساسيان لضمان الأمن الغذائي للعديد من البلدان حول العالم، وحذر من أن أى اضطراب خطير في الإنتاج والصادرات سيزيد من ارتفاع الأسعار، ويقوض الأمن الغذائي لملايين الأشخاص الذين يعانون بالفعل من ضغوط ، نظرا لارتفاع مستويات التضخم (لاسيما بالسلع الغذائية) في بلدانهم.



وفي سياق متصل، أعلن وزير النقل البريطاني جرانت تشابس، اليوم /الثلاثاء/، حظر دخول السفن الروسية كافة الموانئ البريطانية.

وقال جرانت - فى تغريدة على (تويتر) نقلتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية- إننا "أصبحنا أول دولة تمرر قانون يشمل حظر كافة السفن التي تربطها علاقة بروسيا أيا كان نوعها من دخول المواني البريطانية".

وحث جرانت كافة الدول القيام بخطوات مماثلة دعما للشعب الأوكراني فى مواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.