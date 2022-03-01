الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحبس سنتين للمتهم بالاعتداء على طالبة فى الزقازيق

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، في جلستها المُنعقدة بمقر المحكمة في مدينة الزقازيق، بمعاقبة شاب حاصل على دبلوم فني من الصم والبكم، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل؛ على خلفية اتهامه بالتعدى على طالبة في مدينة الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد مهدي وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل.

كان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية ، يفيد بورود بلاغ من طالبة تدرس في كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق، عمرها 20 عامًا، تتهم فيه المدعو محمود ج ع، 26 عامًا، حاصل على دبلوم فني للصم وضعاف السمع، يقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بأنه في غضون شهر يوليو الماضي، وحال مرورها من الشارع الذي تُقيم فيه، استوقفها المتهم وطلب منها مساعدته في استخراج رقم من هاتفه المحمول، إلا أنها تخوفت منه، فتوجهت إلى مدخل العقار محل سكنها، فتتبعها ودلف خلفها، وقام بالتعدى عليها.

توصلت تحريات المباحث إلى صحة البلاغ، وارتكاب المتهم الواقعة على النحو الوارد تفصيلًا في البلاغ، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية وبتقنين الإجراءات من ضبط الشاب المتهم، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق الشرقية الزقازيق سنتين امن الشرقية

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