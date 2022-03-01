الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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انطلاق فعاليات Egypt eye on fashion بمشاركة عربية 14 مارس

انطلاق فعاليات Egypt
انطلاق فعاليات Egypt eye on fashion

تنطلق فعاليات عروض أزياء مهرجان Egypt eye on fashion في موسمها الثالث، يوم 14 مارس الجاري بمشاركة عربية بين مصر وتونس والسعودية.

وقال هاني هيبه، منظم العرض: إنه بعد توقف العديد من العروض في مصر بسبب فيروس كورونا المستجد، بدأنا في هذه الأيام تنشيط هذه الفعاليات ولكن مع اتباع جميع إجراءات السلامة والتي تحد من انتشار المرض حيث اخذنا على عاتقنا العديد من الإجراءات التي تحافظ على سلامة ضيوفنا المشاركين في الدورة الثالثة من عروض أزياء مهرجان Egypt eye on fashion والتي يشارك فيها العديد من مصممي الأزياء المصريين والعرب.

وأشار إلى أن المشاركين في فعاليات الدورة الثالثة حتى الآن دارين بن عبدالله فرنسيه من أصل تونسي، كامليا قصاره من تونس، سهام بكر من السعودية، ومن مصر مصفف الشعر مختار إسماعيل.

وأوضح هيبة أن المشاركة المصرية ستشمل مصممين أزياء شباب يقدمون تجاربهم للمرة الأولى بشكل جديد ومختلف مع مصممين أزياء لهم باع كبير في عالم وسوق الأزياء المصري علاوة على حضور العديد من نجوم الفن.

مصر وتونس والسعودية Egypt eye on fashion مهرجان Egypt eye on fashion روض أزياء مهرجان Egypt eye on fashion مصممي الأزياء المصريين

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