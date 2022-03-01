الثلاثاء 01 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«العربية البرازيلية» تدعو جمعية رجال الأعمال للمشاركة في منتدى الأعمال

جمعية رجال الأعمال
جمعية رجال الأعمال المصريين

دعت الغرفة التجارية العربية البرازيلية، جمعية رجال الأعمال المصريين، للمشاركة في منتدي الأعمال العربي – البرازيلي، المقرر إقامتة في ساو باولو يوليو القادم.
واستعرضت فرناندا بلتزار فيرناندا بالتزار، مديرة العلاقات الحكومية و المكاتب الاقليمية بغرفة التجارة العربية البرازيلية، أنشطة الغرفة وخطة العمل  المستهدفة لمكتب الغرفة بالقاهرة الذي تم افتتاحة مؤخرًا.
وأشارت إلى أن الغرفة تحتفل هذا العام بمرور 70 عامًا علي تأسيسها وترغب في تحقيق المزيد من النجاحات علي المستوي العلاقات العربية البرازيلية، وسيتم إقامة منتدى للتعاون العربي - البرازيلي خلال شهر يوليو 2022.
ودعت بلتزار جمعية رجال الاعمال المصريين المشاركة في المنتدي بوفد من أعضاء الجمعية، حيث من المقرر حضور وفود من جميع الدول العربية، بالتنسيق مع منظمات الأعمال في كل دولة.
شارك في الاجتماع الذي عقد بمقر الجمعية بالقاهرة محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، ومايكل جمال المدير الإقليمي لمكتب الغرفة بالقاهرة، ورانيا هجرس مدير العلاقات الدولية بمكتب الغرفة بالقاهرة، وداليا يوسف- مسئولة العلاقات الدولية بالجمعية
ولفت بلتزار، إلى أن الغرفة ومن خلال مكتبها بالقاهرة، ستنظم العديد من البعثات التجارية الترويجية سواء للقاهرة او لساوباولو، كما يعمل مكتب القاهرة علي إعداد المشاركة المصرية في معرض "APAS"، وهو واحد من أهم وأكبر المعارض التي تقام في أمريكيا اللاتينية للسوبر ماركت وقطاع التجزئة، ويقام خلال شهر مايو المقبل.
وأضافت أن المعرض فرصة جيدة للشركات المصرية للتعرف علي احتياجات أسواق البرازيل واحتياجات المستهلكين، التعرف على كيفية التعامل معها وتحديد القطاعات ذات الأولوية للتعاون المشترك بين الجانبين، فضلًا عن تعريف الشركات البرازيلية بالمنتجات المصرية.
ومن جانبه، رحب محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الاعمال المصريين، بدعوة الغرفة للمشاركة وحضور منتدى التعاون العربي البرازيلي خلال شهر يوليو القادم.
وأشار إلى أهمية وجود توعية كافية وتوفير المعلومات الخاصة بالفرص التصديرية بين الجانبين، خاصة في ظل وجود اتفاق التجارة الحرة مع تجمع دول الميركسور في أمريكا اللاتينية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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