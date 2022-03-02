الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الشباب والرياضة تختتم فعاليات الملتقى التعريفي الأول بالأسواق الرقمية والمهن المستقبلية 2022

فعاليات الملتقى التعريفي
فعاليات الملتقى التعريفي الأول بالأسواق الرقمية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي ، فعاليات الملتقى التعريفي الأول للأسواق الرقمية والمهن المستقبلية؛والذي أقيم  تحت شعار "بطاقة عبور" بمشاركة ١٧ جامعة حكومية وخاصة ، خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 1 مارس المقبل ،بالمركز الاوليمبي بالمعادي  وذلك بحضور الدكتور هشام عفيفي، استشاري أمن المعلومات والتحول الرقمي .

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فعاليات الملتقى التعريفي الأول بالأسواق الرقمية 

وتضمنت فعاليات الختام عرض توصيات الملتقي التي سيتم عرضها علي صناع القرار تمهيداً لتفعيلها بالإضافة إلي تكريم الجامعات المشاركة وتوزيع الشهادات .

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فعاليات الملتقى التعريفي الأول بالأسواق الرقمية 

 يذكر أن الملتقي يهدف إلي تأهيل الشباب وتوعيتهم بمستقبل أسواق العمل، وكيفية التعامل مع الأسواق الرقمية وتضمنت الفعاليات محاضرات حول  وضع الإستراتيجية التسويقية (الأسواق الرقمية) حيث تم إلقاء الضوء  علي الأسواق الرقمية وكيفية عملها، وعرض منتجاتها، وطريقة جذب العملاء والتسهيل عليهم لاختيار منتجاتهم ، بالإضافة إلي مناقشة أمن المعلومات والتحول الرقمي وأهمية حماية المعلومات الشخصية، وحماية معلومات المال والأعمال والشركات، وحماية معلومات الأمن القومي.

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فعاليات الملتقى التعريفي الأول بالأسواق الرقمية 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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