بدء حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا من 6 إلى 15 مارس في أسوان

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بدء فعاليات حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد مرض كورونا لمن هم أكبر من 12 عاما بالبطاقة الشخصية، خلال الفترة من 6 وحتى 15 من شهر مارس الجاري، والتي تنظمها وزارة الصحة والسكان بفرق منتشرة ومدربة بجميع النجوع والتوابع والقرى والمدن.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع وفد وزارة الصحة برئاسة الدكتورة رحاب اللقاني، رئيس البرنامج الموسع للتطعيمات بقطاع الطب الوقائي.

وبحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة، بجانب الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائي.

وخلال اللقاء أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بدور وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، حيث إن هذه الحملة ستساهم في تنفيذ أكبر منظومة تطعيم لمجابهة إنتشار فيروس كورونا والحد من خطورته وتداعياته، موجهاً إلى أهمية المشاركة المجتمعية في هذه الحملة والعمل على الإعلان عنها في وسائل الإعلام والمساجد والكنائس والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية والمدارس، بالإضافة إلى كليات جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

كما أكد أشرف عطية أنه سيتم تسخير كافة الإمكانيات للوصول بهذه الحملة لأهدافها، وخاصة في ظل توافر لقاحات فايزر وإسترزينكا القوية المفعول لتأمين المجتمع الأسوانى من زيادة معدلات الإصابات خلال الفترة القادمة، وبالتالي الحد من التداعيات المعيشية والاقتصادية لكورونا، لافتاً إلى أن الحملة تعكس أهتمام الدولة والقيادة السياسية بوقاية المواطنين من مخاطر الأصابة بفيروس كورونا وتأثير ذلك على المواطن والأسرة والمجتمع.

جدير بالذكر أن تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجهود المبذولة في العديد من المشروعات التي وصلت لمرحلة التشطيبات النهائية ضمن مبادرة حياة كريمة داخل مختلف القرى المدرجة بالمراكز الخمس.

وجاء ذلك مع قرب جنى الثمار للعديد من المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة”.