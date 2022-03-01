الثلاثاء 01 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: نقدم خدمة متميزة لملايين المشتركين

رئيس الشركة المتحدة
رئيس الشركة المتحدة

أعلنت منصة WATCH IT عن استراتيجيتها الجديدة خلال الفترة المقبلة في الاستحواذ وإنتاج المحتوى الدرامي والسينمائي مع تقديم تغييـر جذري في شكل المنصة وطريقة الاشتراك؛ فـي خطوة هامة لتقديم خدمة متميزة لملايين من مشتركيها في مصر والعالم.

وقال حسن عبدالله، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في مؤتمر صحفي في القاهرة، إن المتحدة ترى في WATCH IT أن التطوير الجديد هو خطوة هامة في تطور المنصة للتوسع على المستويين العربي والإقليمي، وتقديم خدمة متميزة لملايين المشتركين في مصر والعالم العربي وعدد كبير من دول العالم.

وكشف عبدالله أن التطوير الجديد هو خطوة مهمة في تطور WATCH IT للتوسع على المستويين العربي والإقليمي، وتقديم خدمة متميزة لملايين المشتركين في مصر والعالم العربي وعدد كبير من دول العالم.

رئيس الشركة المتحدة 


 

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