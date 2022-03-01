«تويوتا» تُعيد تشغيل مصانعها المغلقة في اليابان بداية من الغد

أعلنت شركة تويوتا موتور كورب اليابانية لصناعة السيارات، اليوم الثلاثاء، أنها ستعيد تشغيل جميع مصانعها المغلقة في اليابان بداية من يوم غد الأربعاء، بعد تعليق العمل بداخلها؛ بسبب فشل في نظام الكمبيوتر الخاص بها بعد هجوم إلكتروني.

ويأتي القرار - حسبما أفادت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية الرسمية - في الوقت الذي أوقفت فيه تويوتا تمامًا 28 خط إنتاج في 14 مصنعًا في اليابان يوم أمس، نتيجة لخلل في النظام في إحدى شركات تويوتا بمحافظة أيتشي، ما أثر على إنتاج حوالي 13 ألف سيارة أو 5 % من إنتاجها الشهري.

وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو، للصحفيين في وقت سابق من اليوم، إن فشل النظام ناجم عن هجوم إلكتروني، وحث الشركات الأخرى على الاستعداد لمخاطر متزايدة من مثل هذه الهجمات مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف ساتوشي نينويو، رئيس اللجنة الوطنية للسلامة العامة، أن الشرطة "تؤكد تفاصيل وقوع هجوم الكتروني"، لافتًا إلى أن أي ضحية لهجوم مماثل يجب أن تتشاور مع السلطات.

ويُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تعلق فيها تويوتا جميع مصانعها المحلية بسبب فشل النظام في أحد الشركات الموردة .

أغلقت الشركة في السابق شركة صناعة السيارات مصانعها في اليابان وخارجها لأسباب مثل نقص قطع الغيار، وسط جائحة فيروس كورونا.

وحدث الاضطراب الأخير بعد أن حذرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة الشركات في اليابان الأسبوع الماضي، من تكثيف الإجراءات المضادة ضد الهجمات الإلكترونية، وسط التوترات الجيوسياسية حول أوكرانيا.