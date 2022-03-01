رومانيا تدعم طلب أوكرانيا الانضمام للاتحاد الأوروبي

أعرب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، عن دعمه لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي.

وكتب في تغريدة" رومانيا تدعم بالكامل انضمام أوكرانيا، بالاضافة إلى جمهورية مولدوفا وجورجيا، للاتحاد الأوروبي. مكان هؤلاء الشركاء للاتحاد الأوروبي هو داخل الأسرة الأوروبية، ورومانيا سوف تبذل قصارى جهدها لجعل هذا الأمر واقعا".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد طالب الحلفاء بالاتحاد الأوروبي بضم دولته للكتلة الأوروبية في ظل الغزو الروسي الذي بدأ الاسبوع الماضي.

وأوصت وزارة الشئون الخارجية الرومانية المواطنين الرومان بمغادرة روسيا في أقرب وقت ممكن على متن رحلات تجارية لا تزال متاحة، وتجنب الرحلات غير الضرورية إلى هناك.

وذكرت الوزارة- بحسب موقع "رومانيا إنسايدر" الإخباري الروماني، اليوم الثلاثاء- أنه "نظرًا لإغلاق المجال الجوي لرومانيا أمام الطائرات الروسية، بالإضافة إلى حقيقة أن الوضع الأمني ​​الإقليمي لا يزال متوترًا للغاية ولا يمكن التنبؤ به، فقد قررت إصدار تحذير من السفر إلى روسيا وتوصى الرومانيين الموجودين هناك بالمغادرة".

وأشارت إلى أن "الرومانيين الراغبين في مغادرة أراضي روسيا لديهم حاليًا طرق بديلة للسفر عن طريق رحلات منتظمة، مع التوقف، عبر مدينتي إسطنبول التركية ودبي في الإمارات العربية المتحدة، أو عن طريق البر عبر إستونيا".

وكانت رومانيا قد قررت إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الروسية، وهو إجراء تم اتخاذه على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق متصل، قال عمدة مدينة "خيرسون" الأوكرانية إيجور كوليخاي اليوم، إن القوات الروسية أقامت نقاط تفتيش عند مداخل المدينة، مضيفًا أنه من الصعب معرفة كيف سيتطور الوضع.

وأكد كوليخاي- حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية- أن مدينة "خيرسون" كانت ولا تزال أوكرانية، مطالبًا المواطنين بعدم الخروج أثناء حظر التجوال وعدم الدخول في أي محادثات مع أحد وعدم استفزاز العدو للصراع، على حد قوله.

وأفادت تقارير إعلامية في وقت سابق اليوم بسماع دوي انفجارات قوية بالقرب من مطار "خيرسون"، ذلك بعدما قال مسئولون أوكرانيون إنه تمت مهاجمة المدينة خلال الليلة الماضية.