الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني يعتمد ترشيح البهجوري لجائزة الاستحقاق الكبرى

جورج بهجوري وفاروق
جورج بهجوري وفاروق حسني

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون عن اعتماد مجلس أمنائها بالإجماع لترشيح الفنان التشكيلي الكبير جورج بهجوري لجائزة الاستحقاق الكبرى في دورتها الأولى لعام 2022 وقيمتها 100 ألف جنيه.

وصرّح الأديب الكبير محمد سلماوي، أمين عام الجائزة وعضو مجلس الأمناء، بأن جائزة الاستحقاق الكبرى تختلف عن باقي جوائز المؤسسة في أنها تمنح لشخصية كبيرة ذات إنجاز بارز أثرت الحياة الثقافية المصرية في الفن التشكيلي أو الأدب أو السينما أو الموسيقى، وذلك عن مجمل أعمالها.

وقال سلماوي إنها بالتالى غير مخصصة للشباب كباقي الجوائز وإنما للشخصيات الراسخة في مجالها وهي تمثل تحية تقدير للشخصية الفائزة وعرفان بقيمة إنجازها.

وفي حيثيات ترشيحه البهجوري للجائزة، أوضح سلماوي أن جورج بهجوري فنان مصري أصيل أنجز مئات بل آلاف اللوحات على مدى حياته الممتدة عبر ما يقرب من قرن من الزمان، وقال إن لوحاته نابعة من الواقع المصري وتجسد الكثير من رموزه البارزة، وله تقدير كبير في مصر وفي الخارج خاصة في فرنسا التي عاش بها سنوات.

وسوف يتم تكريم البهجوري في حفل توزيع جوائز الفنون فى دورتها الثالثة وذلك يوم الإثنين 7 مارس بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة.

مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون الفنان التشكيلى الكبير جورج بهجورى لجائزة الإستحقاق الكبري الأديب الكبير محمد سلماوي تمنح لشخصية كبيرة ذات إنجاز بارز

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