الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

14 يونيو.. «النقض» تنظر أولى جلسات طعن «خلية طنطا» الإرهابية

محكمة النقض
محكمة النقض

تنظر محكمة النقض، 14 يونيو المقبل أولى جلسات نظر طعون المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية طنطا الإرهابية»، وذلك على الأحكام الصادرة بحق المتهمين بالإعدام والسجن المشدد من 10 الى 15 سنة بحق المتهمين فى القضية لاتهامهم باستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت للمتهمين قيادة وتنظيم والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وقد قضت محكمة النقض فى 7 نوفمبر 2017 بقبول طعن 12 متهما على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم في قضية خلية طنطا الإرهابية لاتهامهم باستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية، وجاء حكم النقض بإلغاء الأحكام الصادرة ضد المتهمين وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات أخرى غير التي أصدرت الحكم الأول.

محكمة النقض أولى جلسات نظر طعون المتهمين طعون المتهمين

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وائل لطفي

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