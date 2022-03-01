كوبا ترحّب ببدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

قال وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريجيز، إن بلاده ترحب ببدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وترى أن هذه هي الطريقة الوحيدة لحل الصراع الحالي في أوروبا الشرقية.

وأكد رودريجيز مجددا- بحسب وكالة أنباء "برنسا لاتينا" الكوبية "التزام بلاده بالقانون الإنساني الدولي"، داعيا جميع الأطراف إلى حماية السكان وأصولهم والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

وكانت الحكومة الكوبية قد أصدرت، في وقت سابق، من الأسبوع الجاري بيانًا رسميًا دعت خلاله إلى الحفاظ على أمن وسيادة الجميع، وعلى السلام والاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، مؤكدة الحاجة إلى استخدام الوسائل السلمية والمسار الدبلوماسي الجاد والبناء لحل الأزمة.

وكانت اعتبرت السلطات الكوبية أن رغبة القيادة الأمريكية في توسيع الناتو إلى حدود روسيا أدت إلى عواقب واسعة النطاق لا يمكن التنبؤ بها، وكان من الممكن تجنبها.

وقالت الحكومة الكوبية في بيانها: "أدت محاولات الولايات المتحدة لمواصلة التوسع التدريجي لحلف الناتو إلى حدود روسيا إلى سيناريو له عواقب واسعة النطاق ولا يمكن التنبؤ بها، وهو ما كان من الممكن تجنبه".

وأضافت: "التحركات ذات الطبيعة العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في الأشهر الأخيرة باتجاه المناطق المتاخمة لروسيا الاتحادية، وسبقها إرسال أسلحة حديثة لأوكرانيا، هي أمور إذا اجتمعت تعتبر تطويقًا عسكريًا تدريجيًا".

وأعرب وزير خارجية كوبا برونو رودريجيز باريلا، في وقت سابق، عن إدانته لما وصفها بالهستيريا الإعلامية الأمريكية ضد موسكو، مؤكدًا معارضة بلاده لتوسع الناتو إلى حدود روسيا.