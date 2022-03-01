الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مصر للأسمنت قنا تقترح توزيع كوبون نقدي 50 قرشاً للسهم

أسمنت
أسمنت

اقترح مجلس إدارة شركة مصر للأسمنت - قنا، إجراء توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح 2021.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الثلاثاء، أن المقترح يتضمن توزيع 50 قرشًا للسهم، مع العرض على الجمعية العامة للاعتماد.

وسجلت مصر للأسمنت - قنا،  صافي ربح بلغ 173.89 مليون جنيه خلال 2021، مقابل أرباح بلغت 23.01 مليون جنيه خلال 2020.

وبلغ نصيب ملكية الشركة الأم من الأرباح خلال العام الماضي نحو 146.06 مليون جنيه، مقابل 33.84 مليون جنيه خلال 2020.

فيما سجلت الحقوق غير المسيطرة في الأرباح نحو 27.83 مليون جنيه خلال 2021، مقابل خسائر بقيمة 10.83 مليون جنيه.

وارتفعت مبيعات الشركة هامشيًا خلال العام الماضي لتسجل 2.52 مليار جنيه، مقابل 2.51 مليار جنيه خلال 2020.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي لتسجل 93.81 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 47.37 مليون جنيه خلال 2020.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة مصر للأسمنت- قنا، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفاع أرباحها بنسبة 211.45 بالمائة على أساس سنوي.

وقالت الشركة إنها حققت صافي أرباح بلغت 122.06 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 39.19 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفع نصيب ملكية الشركة الأم في الأرباح خلال الفترة إلى 107.4 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 40.11 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت الأرباح خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 80.77 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 45.155 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

يشار إلى أن مجموعة مصر للأسمنت– قنا، حققت صافي ربح بلغ 69 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 63 مليون جنيه عن ذات الفترة لعام 2020. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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