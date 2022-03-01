الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«توتال» الفرنسية تعلن وقف تخصيص رؤوس أموال لمشاريع جديدة في روسيا

توتال​ إنرجي
توتال​ إنرجي

أعلنت "​توتال​ إنرجي" مجموعة شركات فرنسية متكاملة متعددة الجنسيات للنفط والغاز وقف تخصيص رؤوس أموال لمشاريع جديدة في روسيا على خلفية الازمة الأوكرانية، دون سحب المشاريع القائمة حاليا هناك.

وقالت المجموعة الفرنسية - حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم /الثلاثاء/ - إنها توافق على حجم وقوة العقوبات التي فرضتها أوروبا وستطبقها بغض النظر عن العواقب (التي لا تزال قيد التقييم) على إدارة أصولها في روسيا.

وأدانت المجموعة، العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا..مؤكدة أنها ستزود السلطات الأوكرانية بالوقود وستقدم مساعدات اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا.

وكانت معظم الدول الأوروبية قد أغلقت في وقت سابق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية، فضلا عن فرض عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت القطاع المصرفي لروسيا، في محاولة للضغط عليها، لوقف عمليتها العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا.

يذكر أن الدول الغربية فرضت خلال الأيام الماضية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سكان لوهانسك ودونيتسك​ الانفصاليتين، والموالية لروسيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

التطبيق يبدأ اليوم.. الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة

«التعليم» لطلاب الثانوية: الخميس آخر موعد لتسليم الاستمارة الإلكترونية

ميدو يعلن مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

رئيس مجلس إدارة «Watch It»: استعنا بخبرات مصرية خالصة في تطوير المنصة

العربي للتنمية: مشروع تنمية الأسرة المصرية منظومة متكاملة للارتقاء بجودة حياة المواطن

رئيس «المتحدة للخدمات الإعلامية»: ما يحدث في «Watch It» نقلة كبيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا