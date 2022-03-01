«توتال» الفرنسية تعلن وقف تخصيص رؤوس أموال لمشاريع جديدة في روسيا

أعلنت "​توتال​ إنرجي" مجموعة شركات فرنسية متكاملة متعددة الجنسيات للنفط والغاز وقف تخصيص رؤوس أموال لمشاريع جديدة في روسيا على خلفية الازمة الأوكرانية، دون سحب المشاريع القائمة حاليا هناك.

وقالت المجموعة الفرنسية - حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم /الثلاثاء/ - إنها توافق على حجم وقوة العقوبات التي فرضتها أوروبا وستطبقها بغض النظر عن العواقب (التي لا تزال قيد التقييم) على إدارة أصولها في روسيا.

وأدانت المجموعة، العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا..مؤكدة أنها ستزود السلطات الأوكرانية بالوقود وستقدم مساعدات اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا.

وكانت معظم الدول الأوروبية قد أغلقت في وقت سابق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية، فضلا عن فرض عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت القطاع المصرفي لروسيا، في محاولة للضغط عليها، لوقف عمليتها العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا.

يذكر أن الدول الغربية فرضت خلال الأيام الماضية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سكان لوهانسك ودونيتسك​ الانفصاليتين، والموالية لروسيا.