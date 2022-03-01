الثلاثاء 01 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة الدقهلية» تنظم دورة تدريبية للإجراءات الوقائية بوحدات الكلي

جانب من التدريب
جانب من التدريب

نظمت إدارة التدريب بمديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، فعاليات الدورة التدريبية لأطباء الكلى على الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا بوحدات الكلي، وورشة عمل تدريبية علي محطات معالجة المياة الحديثة بوحدات الكلي.

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يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بتدعيم الكوادر الشابة بما يلزمهم من مهارات هامة للتعليم المستمر والبحث العلمي في ظل جائحة كورونا، و في إطار خطة التطوير المستمرة  لمديرية الصحة بالدقهلية لرفع كفاءة وحدات الكلى وتحت رعاية  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.

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ونظمت الدورة بحضور 30 طبيب كلي من مختلف وحدات الكلى بالدقهلية بالإضافة إلى جميع رؤساء أقسام الكلي بالدقهلية، وتضمنت الدورة محاضرة للدكتور أحمد البيلي مدير إدارة الكلى نائب مدير الطب العلاجي للتعريف بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بوحدات الكلي وإجراءات تقديم خدمة الغسيل الكلوي لمرضي الكورونا بالإضافة إلى ورشة عمل تدريبية قدمها مهندسي شركة المجموعة المصرية فيرزينيوس، على محطات معالجة المياة الحديثة بوحدات الكلى.

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كما أكد "مكي" على اهمية مثل هذه التدريبات لدعم الفريق الطبي بما يلزمه من مهارات هامة، وذلك لمواكبة سبل البحث العلمي و الطبي المتطور  للاستفادة منها على النحو الامثل والحصول على خدمة طبية أفضل لأهالي محافظة الدقهلية.

اداره الكلي مديرية الصحة الدورة التدريبية اطباء الكلي الإجراءات الوقائية

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وائل لطفي

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