إرسال شحنات تجريبية من منتجات البلاستيك ومواد التعبئة للسوقين البرازيلي والتركي

أسفر اليوم الأول للقاءات الثنائية التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، برئاسة خالد أبو المكارم، بحضور ٩ شركات مصرية من أعضاء المجلس عاملة في مجال البلاستيك و المواد الخام الخاصة به ومواد التعبئة والتغليف مع شركة "global trading oka" التركية البرازيلية، عن الاتفاق على مجموعة من الشحنات التجريبية لبعض المنتجات السابق الإشارة إليها لدخولها الي السوقين البرازيلي و التركي.

يأتي هذا في إطار التنسيق والتواصل مابين المجلس ووحدة التواصل مع تجمعات الأعمال بجهاز التمثيل التجاري، لتنفيذ عدد من اللقاءات الثنائية وتشبيك الأعمال بين الشركات المصرية والمستوردين المحتملين عبر "زووم".

وفي هذا السياق، أبدت شركة "oka Global trading" البرازيلية، رغبتها في التعاون مع الشركات المصرية المنتجة والمصدرة لشمع البارافين والبولي إيثيلين والبولى بروبلين لتوريدها إلى السوق التركي، فضلًا عن منتجات البلاستيك المنزلية لتوريدها إلى السوق البرازيلي.

وخاطب المجلس أعضاءه من المهتمين، لافتًا إلى أهمية إرسال الكتالوج الخاص بمنتجات الشركة لعرضه على رئيسة الشركة التي شاركت خلال لقاء اليوم الأول.

