الأردن يسهل إجراءات عبور ودخول 415 مواطناً أردنياً

أعلن الاردن أن موظفي السفارات، قاموا حتى الآن بتسهيل إجراءات عبور ودخول 415 مواطناً أردنياً، على المعابر الحدودية بين أوكرانيا والدول المجاورة التي تضم رومانيا وبولندا وسلوفاكيا وهنغاريا ومولدوفا.

وأكدت وزارة الخارجية الاردنية في بيان، اليوم، تم تأمين أبنائنا وبناتنا وعائلاتهم بجميع أشكال المساعدة والدعم، وتوفير الخدمات الضرورية واللازمة لهم، والاطمئنان على سلامتهم وأحوالهم، والعمل على تسهيل عودتهم إلى المملكة.

واشار البيان إلى أن 22 مواطنا أردنيا وصلوا إلى الأردن قادمين من أوكرانيا عِبر بودابست وبوخارست ووارسو.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن المعابر والنقاط الحدودية بين أوكرانيا والدول المجاورة لها التي يتواجد فيها موظفو السفارات الأردنية.

وقالت في بيان نشر على "تويتر": حددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المعابر والنقاط الحدودية بين أوكرانيا والدول المجاورة مثل رومانيا وهنغاريا وسلوفاكيا وبولندا التي يتواجد فيها القناصل وموظفو السفارات، وأسماءهم وأرقام التواصل معهم على النحو المبين في خريطة المعابر الحدودية.

وعلى سياق آخر أعرب المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين عن ترحيب بلاده بإطلاق المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وأملها في أن تستمر هذه العملية.

وقال المتحدث الصيني اليوم الثلاثاء: "كانت الصين دائما تدعم وتشجع الجهود الدبلوماسية التي تسهم في إيجاد تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية، وترحب ببدء محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

كما أعرب عن أمله في أن تسعى روسيا وأوكرانيا إلى إيجاد حل سياسي يأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية المشروعة لكلا الجانبين، ويسهم في ضمان النظام والاستقرار على المدى الطويل في أوروبا.

وأضاف: نأمل بأن يستمر الطرفان في دعم عملية الحوار والمفاوضات.

وعقدت جولة من المحادثات الروسية الأوكرانية استغرقت 5 ساعات أمس الاثنين على الحدود البيلاروسية الأوكرانية بوساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاسينكو.

وأعرب وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي عن أمله في أن يعقد وفدا روسيا وأوكرانيا جولة جديدة من المحادثات في غضون يومين.