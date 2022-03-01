طلب إحاطة بمجلس النواب بشأن المبالغة في أسعار برامج العمرة

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة السياحة، بشأن ضوابط أسعار العمرة، في ظل وجود مغالاة من بعض الشركات في زيادة أسعار البرامج.

وقال النائب: «للأسف الشديد استغل بعض أصحاب شركات السياحة أزمة فيروس كورونا والتي حرمت المصريين لفترة كبيرة من زيارة بيت الله الحرام سواء في أداء العمرة أو فريضة الحج، في رفع أسعار البرامج بشكل كبير بالتزامن مع فتح باب العمرة».

وأشار زين الدين في طلب الإحاطة، إلى أن هناك مغالاة واضحة في الأسعار، فضلا عن إلزام المعتمرين بتحمل تكاليف بعض التحاليل الطبية الخاصة بفيروس كورونا، وفقا لما وضعته المملكة العربية السعودية من اشتراطات لدخول أراضيها لأداء العمرة.

وأكد النائب، وجود فوارق كبيرة في السعر بين البرامج وبعضها حسب درجة الإقامة في فنادق مكة والمدينة، وهو ما يحرم قطاع عريض من المصريين في فرصتهم لزيارة بيت الله الحرام.

وتابع محمد زين الدين: «نحن نعلم جيدا أن هناك ضوابط كثيرة، ونعلم كذلك وجود تحريك في الأسعار بسبب تداعيات كورونا، مشددا على أنه لا يجب أن تستغل شركات السياحة زيادة الإقبال في المغالاة بأسعار البرامج».

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية لوضع ضوابط واضحة للأسعار لمنع استغلال المواطنين.

كما طالب النائب محمد زين الدين، بتسهيل الإجراءات وخصوصا للشركات السياحية التي تواجه أزمة في إنهاء الأوراق الخاصة بالرحلات.