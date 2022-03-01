الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن مزارع توفى بطلقة طائشة بالبحيرة

طلقة
طلقة

أمرت النيابة العامة في البحيرة، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثة مزارع توفى بطلقة طائشة في مركز أبو المطامير، وتسليم الجثة لذويه.

كشفت مباحث مركز أبو المطامير بالبحيرة لغز العثور على جثة مزارع غارقا في دمائه أمس داخل عشة في أرضه الزراعية بإحدى قرى المركز، وتبين أنه أثناء قيام المجني عليه بتنظيف سلاح ناري -فرد خرطوش- يمتلكه انطلقت منه طلقة أودت بحياته وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى مأمور مركز شرطة أبو المطامير بلاغا من أهالي قرية باغوص الشرقي التابعة لدائرة المركز بالعثور على جثة سعد إبراهيم عبد الرسول ٦٠ سنة داخل أرضه الزراعية.

وتم إخطار اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بالواقعة وبالانتقال والفحص تبين لرئيس مباحث مركز أبو المطامير وجود فرد خرطوش بجوار الجثة خاص بالمجني عليه. 

وكشفت التحريات قيام المجني عليه بإخفاء السلاح المستخدم داخل حفرة داخل العشة وأثناء قيامه بتنظيف السلاح انطلقت منه طلقة أودت بحياته.

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

النيابة العامة في البحيرة طلقة طائشة مركز أبو المطامير التصريح بدفن جثة مزارع

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

التطبيق يبدأ اليوم.. الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة

ميدو يعلن مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

مؤشرات البورصة تستهل تعاملات مارس على صعود جماعي

بدء التحقيق مع المتهمة بخطف ابن عشيقها ببولاق الدكرور

الذرة بـ6200 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق

جنايات القاهرة في التجمع: تأجيل محاكمة قاتل جدته بالبساتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا