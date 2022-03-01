التصريح بدفن مزارع توفى بطلقة طائشة بالبحيرة

أمرت النيابة العامة في البحيرة، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثة مزارع توفى بطلقة طائشة في مركز أبو المطامير، وتسليم الجثة لذويه.

كشفت مباحث مركز أبو المطامير بالبحيرة لغز العثور على جثة مزارع غارقا في دمائه أمس داخل عشة في أرضه الزراعية بإحدى قرى المركز، وتبين أنه أثناء قيام المجني عليه بتنظيف سلاح ناري -فرد خرطوش- يمتلكه انطلقت منه طلقة أودت بحياته وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى مأمور مركز شرطة أبو المطامير بلاغا من أهالي قرية باغوص الشرقي التابعة لدائرة المركز بالعثور على جثة سعد إبراهيم عبد الرسول ٦٠ سنة داخل أرضه الزراعية.

وتم إخطار اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بالواقعة وبالانتقال والفحص تبين لرئيس مباحث مركز أبو المطامير وجود فرد خرطوش بجوار الجثة خاص بالمجني عليه.

وكشفت التحريات قيام المجني عليه بإخفاء السلاح المستخدم داخل حفرة داخل العشة وأثناء قيامه بتنظيف السلاح انطلقت منه طلقة أودت بحياته.



وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.