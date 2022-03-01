الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

محافظ أسيوط يستقبل وفد «محلية النواب» برئاسة السجيني

عصام سعد
عصام سعد

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، منذ قليل، بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التى تنظمها اللجنة لبعض محافظات الصعيد، وتشمل أسيوط وبنى سويف والمنيا، وذلك بحضور قيادات المحافظة وبعض أعضاء مجلس النواب بأسيوط من بينهم النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، والنائبة سناء السعيد، والنائب حمادة الزهيرى.

ويشمل برنامج زيارة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمحافظة أسيوط، عرض فيلم عن المشروعات القومية بالمحافظة وتفقد مركز المعلومات ووحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، وتفقد محطة مياه الشرب المرشح التشيكي، وتفقد كورنيش النيل أمام المحطة التشيكي، وتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز ساحل سليم، وتفقد إنشاء مجمع الخدمات بقرية الشامية، وتفقد إنشاء المجمع الزراعي بقرية الشامية وإنشاء كوبري الجمالية بقرية العقادرة، وتفقد محطة مياه صرف صحي الحبايشة بمركر ساحل سليم، وتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بعرب العوامر، ومشروع إنشاء كوبري منقباد العلوي على السكة الحديدية، وتفقد مصنع السماد العضوي بمنقباد، وتفقد وحدات الإسكان بمدينة ناصر الجديدة.

ويضم وفد لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، والنائبين محمد الحسينى ومحمد وفيق، وكيلى اللجنة، وعمرو درويش _ أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب: محسن أبو سمنة، فايزة صالح، ريهام عبد النبى السيد، أعضاء اللجنة، ومن أمانة اللجنة كل من أحمد حشيش، ومحمد بركات.

ويرافق الوفد البرلماني فى الزيارة اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن الجمل، مدير الاتصال السياسى والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثل وزارة الإسكان.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب المهندس أحمد السجيني محافظات الصعيد أعضاء مجلس النواب

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