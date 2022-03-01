الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هيئة تنظيم الأدوية في نيوزيلندا توافق مؤقتًا على استخدام لقاح «نوفافاكس»

نوفافاكس
نوفافاكس

وافقت هيئة تنظيم الأدوية في نيوزيلندا (ميدسيف)، مؤقتًا، على استخدام لقاح شركة نوفافاكس الأمريكية المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الوزير المعني بمتابعة أزمة فيروس كورونا كريس هيبكنز- حسبما ذكر تليفزيون نيوزيلندا اليوم الثلاثاء- إن "ميدسيف" وافقت مؤقتًا على استخدام هذا اللقاح، والمتوقع أن تصل أول شحنة منه إلى نيوزيلندا خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرًا إلى أن نيوزيلندا طلبت 10.72 مليون جرعة من اللقاح الأمريكي الصنع، الموفر تحت العلامة التجارية "نوفاكسوفيد".
ومن المقرر أن يكون لقاح "نوفاكسوفيد" متاحًا لمن تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق، وسوف يتم إعطاء الجرعة الثانية بعد 21 يومًا من الأولى.
وقد خلصت الدراسة الأولى، التي أجريت على اللقاح في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن اللقاح يعمل على خفض حالات الإصابة بكورونا المصحوبة بأعراض بنسبة 90.4%.. كما أظهرت الدراسة الثانية، التي أجريت في بريطانيا، انخفاضًا مماثلًا في حالات الإصابة المصحوبة بأعراض، كما أوضحت أن نسبة فعالية اللقاح تبلغ 89.7%.

وأعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية اليوم، عن تسجيل 17 ألفًا و991 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 118 ألفًا و812 حالة.

وذكر تليفزيون نيوزيلندا أن إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس حتى الآن بلغ 56 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 100 ألف و143 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 18 ألفًا و613 حالة.

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