الثلاثاء 01 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: نأمل أن تفضي العقوبات المفروضة على «الحوثيين» إلى تسوية سياسية

الحوثيين
الحوثيين

 أعرب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جيون، عن أمله في أن يفضي تعديل العقوبات المفروضة على مليشيا الحوثي في اليمن إلى العودة إلى المسار الصحيح للمفاوضات السياسية.
وقال تشانج جيون -حسبما ذكرت وكالة “شينخوا”- "إنه منذ بداية هذا العام، استمر الوضع في اليمن في التدهور.. واشتدت حدة الصراعات والمواجهات وشهدت الأعمال العدائية تصاعدا كبيرا.. وإن الصين قلقة للغاية بشأن هذا الأمر".
ولفت إلى أن موقف الصين بشأن قضية العقوبات ثابت دائما، وستتابع عن كثب تأثيرات الإجراءات التقييدية قائلا:"نأمل أن يساعد هذا القرار في تسهيل الأمر أمام جميع أطراف النزاعات للتخلي عن الخيار العسكري والدعم الفعال لجهود الوساطة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، من أجل العودة إلى المسار الصحيح للتفاوض السياسي في أقرب وقت ممكن".
وفي السياق، دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جيون، إلى بذل جهود لتهيئة مناخ مناسب وظروف مواتية للمفاوضات المباشرة بشأن النزاع الأوكراني، مشيرا إلى أن الوضع في أوكرانيا يتغير بشكل حاد وتطوّر إلى نقطة لا ترغب الصين في رؤيتها ولن يصب ذلك في مصلحة أي طرف.
وقال "ترحب الصين ببدء الحوارات والمفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.. وينبغي أن تكون أوكرانيا بمثابة جسر للتواصل بين الشرق والغرب، وليست بؤرة للمواجهة بين القوى الكبرى".
وأشار إلى أن الصين تدعم استمرار عمل وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن المساعدات الإنسانية في أوكرانيا، وأنها على قناعة بضرورة ضمان سلامة أرواح المدنيين وممتلكاتهم وحاجاتهم الإنسانية بشكل فعال.
وقال "لقد انتهت الحرب الباردة منذ فترة طويلة. ويجب التخلي عن عقلية الحرب الباردة القائمة على المواجهة بين الكتل، ولا يمكن ربح أي شيء من إثارة حرب باردة جديدة، لكن الجميع سيخسرون".
وأضاف " ينبغي ألا يأتي أمن دولة ما على حساب أمن الدول الأخرى. ينبغي ألا يعتمد الأمن الإقليمي على تعزيز أو حتى توسيع الكتل العسكرية".

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