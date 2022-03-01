نقيب المعلمين يشهد احتفالية عيد المعلم العراقي بالعاصمة بغداد

يشارك خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، فى احتفالية عيد المعلم العراقي ومهرجان نجمة القدس الأدبي، الذى يقام بالعاصمة العراقية بغداد.

وأكد الزناتي أن المعلم هو المحور الأساسي والرئيسي الذي لا غني عنه في العملية التعليمية، مشيراً إلى أن المعلمين هم من ينيروا عقول طلابهم بالعلم والقيم والسلوك السليم، كما يسهمون بلا حدود في توحيد أفكار أبناء أمتهم وتشكيل مستقبل مجتمعاتهم.

وأضاف رئيس اتحاد المعلمين العرب، أن المعلم يحمل رسالة مقدسة وأمانة عظيمة، فهو عصب العملية التربوية ويحتل الصدارة في نجاح نظم التربية وبلوغها غايتها وتحقيق دورها في التقدم الاجتماعي والاقتصادي للأمم.

كانت قد أعلنت نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن بدء دراسة اكتوارية لزيادة الميزة التأمينية التى تمنح للمعلم من صندوق الزمالة فور خروجه للمعاش، وينتظر زيادة القيمة المالية وإعلان تفاصيلها خلال شهر مارس.

وأكد خلف الزناتى نقيب المعلمين، أن مجلس النقابة الحالى يدرس تطبيق الزيادة السابعة منذ توليه المسئولية، حيث توقفت القيمة المالية التى تمنح للمعلم عند وصوله لسن التقاعد عند 13 ألف جنيه لأكثر من 10 سنوات دون أى زيادة.

وأضاف أن مجلس النقابة الحالى منذ تولى المسئولية فى يونيو 2014، أجرى دراسات اكتوارية عديدة وطبق 6 زيادات للميزة التأمينية تمنح للمعلم بعد وصوله للمعاش، حتى أصبحت حاليًا 27 ألفًا و500 جنيه، ونعمل حاليًا على زيادة القيمة المالية بالقدر الذى نستطيعه، وفقًا لدراسة يجرى إعدادها حاليًا ووصلت للمراحل النهائية.

وأوضح نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن صندوق زمالة المعلمين خلال العام الماضي قام بصرف مستحقات 34 ألفًا و610 معلمين بقيمة إجمالية بلغت 933 مليونًا و600 ألف جنيه، للمعلمين المحالين إلى المعاش بالزيادة الأخيرة التى بلغت 27 ألفًا و500 جنيه.

وأكد أن نقابة المعلمين لم تنس دورها التنويرى بجانب الامتيازات المالية، حيث نظمت عددًا من الدورات التدريبية فى مجال التعلم النشط، بجانب تنظيم 47 دورة تدريبية عن استراتيجيات الأمن القومي، بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، عدد منها يعقد بنظام الفيديو كونفرانس، لمنح الفرصة للمعلمين فى كل المحافظات المشاركة والاستفادة، حيث يتم ربط النقابات الفرعية عبر الإنترنت بالمقر الرئيسي للنقابة العامة، وذلك وفقًا للبروتوكول المشترك بين النقابة والأكاديمية.

وتتناول الدورة العديد من الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي المصري على كل الأصعدة، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وكذلك الجهود المبذولة لدعم مقومات التنمية على أرض مصر.

‏‏ويلقي المحاضرات نخبة من الخبراء الاستراتيجيين بالأكاديمية، لتوسيع أفق المعلمين بكل القضايا الداخلية والخارجية بما ينعكس على طلابهم ويتمكنوا من النقاش معهم والإجابة على تساؤلاتهم.